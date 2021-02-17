Биткоин установил новый рекорд, побив отметку в $51 тыс.

Максимальная стоимость криптовалюты биткоин достигла $51 735.

За сутки биткоин подорожал на 4,37% Фото: depositphotos.com

Биткоин 17 февраля установил новый рекорд, стоимость криптовалюты превысила отметку в $51 тыс. Об этом свидетельствуют данные криптовалютной биржи Coindesk.

Максимальное значение, которого за последние 24 часа достигла криптовалюта, составило $51 735.

За сутки биткоин подорожал на 4,37%.

По состоянию на 17.15 стоимость криптовалюты несколько снизилась – до $51 476.

Скриншот: coindesk.com

Агентство Reuters отмечало, что курс криптовалюты растет благодаря спросу со стороны крупных инвесторов, которые ожидают, что криптовалюта станет основным методом оплаты. По данным агентства, некоторых инвесторов ранее сдерживал непрозрачный характер криптовалютного рынка. Усиление надзора за американской криптоиндустрией помогло решить эту проблему.