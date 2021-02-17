Безос вернул себе звание самого богатого человека в мире

Состояние основателя компании Amazon Джеффа Безоса на 16 февраля составляло $191 млрд, на $955 млн больше, чем у основателя SpaceX и главы Tesla Илона Маска.

Основатель компании Amazon Джефф Безос вернулся на первую строчку в рейтинге самых богатых бизнесменов в мире по версии агентства Bloomberg на 16 февраля.

Состояние Безоса на 16 февраля составляло $191 млрд, на $955 млн больше, чем у основателя SpaceX и главы Tesla Илона Маска, сместившегося на вторую строчку. Безос вернул себе звание самого богатого человека после падения акций Tesla Inc. на 2,4% во вторник, 16 февраля. Маск потерял из-за этого $4,6 млрд, сказано в сообщении.

Безос бессменно возглавлял рейтинг самых богатых людей Bloomberg почти три года – до 7 января 2021 года, когда он уступил первую строчку Маску, отметило агентство.

На третьей позиции в списке миллиардеров Bloomberg находится основатель корпорации Microsoft Билл Гейтс. Его состояние оценивается в $137 млрд, за день оно сократилось на $283 млн. На четвертой позиции – глава Louis Vuitton Moet Hennessy Бернар Арно с $116 млрд.

По версии журнала Forbes, Безос также находится на первом месте среди богачей с состоянием $190,3 млрд. Маск занимает вторую строчку рейтинга с $173,4 млрд. На третьей позиции – французский бизнесмен, президент группы компаний Louis Vuitton Бернар Арно ($156,6 млрд).

Безос заявил, что покинет пост генерального директора Amazon в третьем квартале 2021 года. Он станет исполнительным председателем совета директоров.

Безос основал Amazon в 1994 году и с тех пор возглавлял ее. Компания стала одним из крупнейших ритейлеров в мире.