ГОРДОН
 
 
ДЕНЬГИ

Безос вернул себе звание самого богатого человека в мире

Состояние основателя компании Amazon Джеффа Безоса на 16 февраля составляло $191 млрд, на $955 млн больше, чем у основателя SpaceX и главы Tesla Илона Маска.

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Безос обещал покинуть пост гендиректора Amazon
Безос обещал покинуть пост гендиректора Amazon
Фото: EPA

Основатель компании Amazon Джефф Безос вернулся на первую строчку в рейтинге самых богатых бизнесменов в мире по версии агентства Bloomberg на 16 февраля.

Состояние Безоса на 16 февраля составляло $191 млрд, на $955 млн больше, чем у основателя SpaceX и главы Tesla Илона Маска, сместившегося на вторую строчку. Безос вернул себе звание самого богатого человека после падения акций Tesla Inc. на 2,4% во вторник, 16 февраля. Маск потерял из-за этого $4,6 млрд, сказано в сообщении.

Безос бессменно возглавлял рейтинг самых богатых людей Bloomberg почти три года – до 7 января 2021 года, когда он уступил первую строчку Маску, отметило агентство.

На третьей позиции в списке миллиардеров Bloomberg находится основатель корпорации Microsoft Билл Гейтс. Его состояние оценивается в $137 млрд, за день оно сократилось на $283 млн. На четвертой позиции – глава Louis Vuitton Moet Hennessy Бернар Арно с $116 млрд.

По версии журнала Forbes, Безос также находится на первом месте среди богачей с состоянием $190,3 млрд. Маск занимает вторую строчку рейтинга с $173,4 млрд. На третьей позиции – французский бизнесмен, президент группы компаний Louis Vuitton Бернар Арно ($156,6 млрд).

Безос заявил, что покинет пост генерального директора Amazon в третьем квартале 2021 года. Он станет исполнительным председателем совета директоров.

Безос основал Amazon в 1994 году и с тех пор возглавлял ее. Компания стала одним из крупнейших ритейлеров в мире.

Теги: Билл Гейтс, Bloomberg, SpaceX, Tesla, Amazon, Джефф Безос, Илон Маск, миллиардер, Бернар Арно
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ:

 
Запрещены нецензурная лексика, оскорбления, разжигание межнациональной и религиозной розни и призывы к насилию.
 
Осталось символов: 1000
Показать больше комментариев
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
"Какой шикарный вид!". Жена продюсера "Квартал 95" Саливанчук позировала в откровенном платье без бюстгальтера
"Какой шикарный вид!". Жена продюсера "Квартал 95" Саливанчук позировала в откровенном платье без бюстгальтера
Сын Боярского рассказал о самочувствии госпитализированного артиста
Сын Боярского рассказал о самочувствии госпитализированного артиста
Девятилетняя дочь Ани Лорак завела страницу в Instagram
Девятилетняя дочь Ани Лорак завела страницу в Instagram
"Это дешевле, чем вы думаете". Клопотенко поделился бюджетным рецептом пасты с лососем
"Это дешевле, чем вы думаете". Клопотенко поделился бюджетным рецептом пасты с лососем
"Выдыхаю". Димопулос рассказала о своих мечтах, которые сбылись
"Выдыхаю". Димопулос рассказала о своих мечтах, которые сбылись
Беременная Фролова узнала пол будущего ребенка
Беременная Фролова узнала пол будущего ребенка
"Ловкость рук", "Моя мама мне эти фокусы в детстве показывала". Орбакайте голой рукой полезла в огонь
"Ловкость рук", "Моя мама мне эти фокусы в детстве показывала". Орбакайте голой рукой полезла в огонь
"Заснеженный Тополя". Лидер группы "Антитіла" окунулся лицом в снег
"Заснеженный Тополя". Лидер группы "Антитіла" окунулся лицом в снег
"Беременна!!!", "Мимимишность зашкаливает". Каменских обратилась к своим поклонникам
"Беременна!!!", "Мимимишность зашкаливает". Каменских обратилась к своим поклонникам
"Они очень-очень счастливы!" Звезды "Игры престолов" Харрингтон и Лесли стали родителями
"Они очень-очень счастливы!" Звезды "Игры престолов" Харрингтон и Лесли стали родителями
Режиссер Левицкий: Бедные сценаристы пишут плохие истории. Надо найти способ обеспечить себе возможность написать классную историю
Режиссер Левицкий: Бедные сценаристы пишут плохие истории. Надо найти способ обеспечить себе возможность написать классную историю
  "Жизнь сложилась по-другому". Дикусар рассказал, для чего ему нужна семья
  "Жизнь сложилась по-другому". Дикусар рассказал, для чего ему нужна семья
Потап примерил женский накладной бюст
Потап примерил женский накладной бюст
13-летняя дочь Панина стала резидентом Испании
13-летняя дочь Панина стала резидентом Испании
Ани Лорак позировала в постели в черной сорочке с кружевами
Ани Лорак позировала в постели в черной сорочке с кружевами
Как выглядит отец Дана Балана? Мать артиста обнародовала совместные снимки с мужем
Как выглядит отец Дана Балана? Мать артиста обнародовала совместные снимки с мужем
 
 
 
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
Родившая пятерню одесситка, которую бросил муж, рассказала, как выживает во время карантина
Родившая пятерню одесситка, которую бросил муж, рассказала, как выживает во время карантина
"Жаришка". Дорофеева надела "голое" прозрачное белье
"Жаришка". Дорофеева надела "голое" прозрачное белье
18-летний сын Тарзана и Королевой сделал предложение своей девушке. Фото
18-летний сын Тарзана и Королевой сделал предложение своей девушке. Фото
Боярский госпитализирован спустя 10 дней после вакцинации от коронавируса
Боярский госпитализирован спустя 10 дней после вакцинации от коронавируса
Зеленская в ОАЭ надела хиджаб
Зеленская в ОАЭ надела хиджаб
Как выглядит отец Дана Балана? Мать артиста обнародовала совместные снимки с мужем
Как выглядит отец Дана Балана? Мать артиста обнародовала совместные снимки с мужем
  Фалеса: Ани Лорак – ангел. Считаю, что я во многом был неправ
Фалеса: Ани Лорак – ангел. Считаю, что я во многом был неправ
  "Они знают, что это для здоровья". Галкин рассказал, что пьют его с Пугачевой дети для поддержания иммунитета
"Они знают, что это для здоровья". Галкин рассказал, что пьют его с Пугачевой дети для поддержания иммунитета
 
 
 
 
  • ГОРДОН
    Adndroid приложение
    Appstore приложение
    Telegram-icon

    Правила пользования сайтом и использования материалов
    Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
    Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

    © 2021. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

    Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

    Все опубликованные фотоматериалы Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению
    в любой форме без письменного разрешения компании.
    Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

    Теги Карта сайта Sitemap
    Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS