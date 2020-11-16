Украинец Поляков занимает третье место по инвестициям в космическую сферу США после Маска и Безоса – Колесник

В Украине срочно необходимо поменять финансирование космической отрасли. Тогда мы могли бы рассчитывать не только на национального, но и на иностранного инвестора

– Для множества стран космос – в первую очередь имиджевая история. А что в Украине?

– У нас все очень гордятся историей. И считают, раз у нас такое прошлое, то и будущее будет успешным. К сожалению, прошлое только позволяет всем говорить "Украина – космическое государство", но Украина де-факто на госуровне не занимается тем, что подразумевается под понятием исследование и использование космического пространства.

Когда в прошлом году принимали изменения в космическое законодательство, считали, раз откроют возможность заниматься этой сферой частному бизнесу, сразу появятся люди, желающие вкладывать деньги, и за счет этого отрасль удастся вытянуть. Давайте посмотрим на итог: да, интерес появился, количество стартапов, которые хотели бы начать свой бизнес в этой сфере, увеличилось, но найти средства для космоса оказалось фактически невозможно.

– Почему?

– Частные инвесторы не видят такой заинтересованности, какая есть в других странах. Посмотрите на США или Японию. Там понимают, что космос может финансировать не только государство или только частный бизнес. Именно государственно-частное партнерство является лучшим механизмом развития отрасли. У нас до этого так и не дошли.

– То есть стратегически в прошлом году ошиблись?

– Я бы сказал, просто недоделали. Захотелось что-то поменять, но не все. Я был участником этого процесса и видел, насколько не было желания доводить до логического конца разработку механизмов государственно-частного партнерства и внедрения новых форм финансирования со стороны государства.

– Почему не захотели?

– Мне кажется, хотели показать быстрые изменения, но не было четкого понимания, куда мы стремимся попасть. Поэтому просто решили: если понадобится, мы сможем потом еще изменить законы. Но оценивая политическую ситуацию сегодня, видно, что быстро очередные изменения не произойдут, к сожалению.

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Запуск ракеты-носителя Vega, изготовленной с участием украинских компаний, 3 сентября 2020 года. Видео: ESA / YouTube

– Космическую отрасль ждут проблемы?

– Конечно. Ведь фактически мы ничего не изменили с точки зрения развития. Дали возможность, но не дали импульс. Надеюсь, новое министерство по вопросам стратегических отраслей промышленности, вице-премьер Олег Уруский, который много работал в свое время в космической сфере, это понимают и на своем уровне запустят процесс изменения законодательства.

В Украине срочно необходимо поменять финансирование космической отрасли. Тут понадобятся определенные усилия со стороны Верховной Рады, ведь надо позволить привлекать иностранные инвестиции в стратегические сферы. Тогда мы могли бы рассчитывать не только на национального, но и на иностранного инвестора. Пока финансировать космические проекты в Украине фактически может только украинский бизнес. А он с большим подозрением поглядывает в сторону космоса.

У нас есть специалисты, которые обладают огромным потенциалом, способные создавать действительно революционные вещи

– Сейчас нам есть что предложить мировому космическому рынку?

– Безусловно, есть ряд проектов, которые успешно реализуются. Хочу напомнить, что украинские предприятия работают над составляющими ракет-носителей Antares и Vega.

Первая ступень американской ракеты-носителя Antares, которая поставляет грузы на Международную космическую станцию, является разработкой конструкторского бюро "Южное" и производится на объединении "Южный машиностроительный завод". Четвертая ступень европейской ракеты Vega оснащена двигателем разработки и производства днепровских предприятий.

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Третий в 2020 году запуск ракеты-носителя "Антарес" состоялся 3 октября. Ракета вывела на орбиту транспортный корабль Cygnus, который доставил груз на МКС. Видео: SciNews / YouTube

В Харькове есть предприятие FED, ранее наиболее известное своей гражданской продукцией – фотоаппаратами под одноименной маркой (ФЭД). Со временем оно было разделено на две части – частную и государственную. Частный FED разрабатывает составляющие систем для авиастроения, космоса и демонстрирует хорошие результаты, в том числе по международному сотрудничеству, а государственный продолжает тянуть свою нелегкую ношу. Выживет ли он, никто не знает.

Несколько лет назад частный FED выиграл субконтракт на $5 млн у известного европейского производителя спутников Thales Alenia Space. Компания по последним передовым технологиям сконструировала телекоммуникационный спутник. Для него нужно было разработать оригинальную систему терморегулирования. И с этой задачей справились украинские специалисты. Они создали уникальную систему, которая, к слову, может применяться не только на этом спутнике.

Дело в том, что ранее телекоммуникационные спутники имели мощность до 14 КВт, а этот спутник – 22 КВт. В новом дополнительно установлено много аппаратуры, которая, несмотря на последние достижения в области космической электроники, все же интенсивно потребляет электроэнергию и, следовательно, нуждается в постоянной более эффективной системе охлаждения.

Терморегулирующий гидроаккумулятор для спутника ЅЕЅ-17 разработала и изготовила компания FED совместно с Центром технической физики Государственного аэрокосмического университета имени Жуковского "ХАИ". Фото: wing.com.ua

Надеюсь, эта украинская разработка будет востребована как на Западе, так и у нас. Например, если мы вернемся к разработке украинского телекоммуникационного спутника, это будет очень важная составляющая его часть. Также такие системы будут полезны для реализации программ по освоению Луны.

Еще в прошлом году украинское предприятие отправило свое изделие заказчику. Сейчас проходят испытания, и уже весной следующего года спутник планируется запустить на геостационарную орбиту Земли.

Кроме того, FED участвует в разработке двигателей для европейских космических аппаратов не на химическом топливе, а на электрической тяге, и они могут использоваться как буксиры в околоземном пространстве, на пути к Луне и далее.

– Я слышала, что сейчас готовится к запуску первая частная украинско-американская ракета.

– Ракета-носитель Альфа компании Firefly Aerospace – скорее американская ракета, созданная с частично украинским участием, может быть запущена уже 22 декабря этого года (запасной день – 31 декабря). Это проект выходца из Украины Макса Полякова. Это исключительный случай: Поляков занимает третье место по инвестициям в космическую сферу США среди частного бизнеса после Илона Маска (основателя SpaceX) и Джеффри Безоса (основателя Amazon).

Поляков вкладывает средства прежде всего в американский бизнес. Производство у него в Штатах. Но он, будучи выходцем из Украины и зная наш потенциал, по украинскому законодательству, например, основал компанию Firefly Aerospace Ukraine. Этот центр исследований и разработки помогает создавать отдельные составляющие для ракеты, элементы для турбонасоса, двигателей, камер сгорания, трубопроводов и так далее. Они серийно собираются изготавливать это все на "Южмаше", а затем, после приемочных испытаний, оборудование поставляется в США, где проводятся окончательные тесты в составе уже собранного изделия или его составных частей. Подчеркиваю, основное производство находится в США.

Поляков также вкладывает деньги и в инженерные школы в Украине. Такие открыты в Ровно, Днепре, Киеве, Черкассах, Житомире. Ищут среди студентов и недавних выпускников вузов тех талантливых, которые смогут помочь развивать бизнес. Ведь у Полякова много интересных планов.

Он хочет построить более мощную ракету Beta, спроектировать и построить орбитальный буксир, который мог бы транспортировать грузы в космическом пространстве между Землей и Луной, и хочет иметь производство собственных спутников. Тем более, что у него уже есть компания, включая филиал в Украине, которая обрабатывает спутниковые данные, используя уникальные алгоритмы, для применения в различных секторах экономики и государственной деятельности. То есть он строит большую интегрированную компанию, и украинские специалисты ему нужны.

– Еще есть подобные проекты?

– Вы, наверное, слышали о японской миссии "Хаябуса-2"? Это межпланетная станция, которая отправилась к астероиду Рюгу, чтобы взять пробы грунта и теперь доставляет их на Землю. По планам сброс возвращаемой капсулы произойдет над территорией Австралии в начале декабря. В рамках этого проекта японцы приглашали международных партнеров к разработке некоторых инструментов. Немецкая организация по аэрокосмическим исследованиям DLR совместно с французским космическим агентством CNES взяла на себя разработку астероидохода MASCOT, который сбрасывали на астероид для проведения исследований.

Автоматическая межпланетная станция "Хаябуса-2" запущена в декабре 2014 года. Она предназначена для забора образцов грунта с астероида Рюгу. Зонд "Хаябуса-2" дважды высаживался на астероид в 2019 году. Фото: hayabusa2.jaxa.jp

Этот модуль содержал определенные элементы, связанные с системой терморегуляции. Эффективное устройство теплопередачи в рамках нужных технических характеристик для него нигде не могли сделать. С этой задачей справились только специалисты кафедры теплоэнергетического факультета Киевского политехнического института. Их разработка оказалась оптимальной для немецко-французского инструмента. Вот так научное учреждение смогло дать интересный результат для международного научно-технического сотрудничества.

Этот научно-технический контракт доказывает, что у нас есть специалисты, которые обладают огромным потенциалом, способные создавать действительно революционные вещи.

This is a 10x speed animation captured with the small monitor camera (CAM-H) during 2nd touchdown. CAM-H was installed by public donation — thank you everyone! Image time: 2019/7/11 10:03:54 * 10:11:44 JST, at altitudes 8.5m * 150m. ( * JAXA) https://t.co/ZrzegHABYU pic.twitter.com/owtaDxZx0m — HAYABUSA2@JAXA (@haya2e_jaxa) July 26, 2019

– А что сейчас происходит с разработкой ракеты "Циклон-4М"? Ранее сообщалось, что и космодром в Канаде будут строить для ее запуска, и что мы участвуем в этом проекте?

– Космодром в провинции Новая Шотландия (Канада) является частной инициативой группы потенциальных американо-канадских инвесторов. Первой, но не единственной, ракетой-носителем для использования они видят украинский "Циклон-4М". Это двухступенчатое изделие, предложенное КБ "Южное", на основе разработок, появившихся в ходе реализации уже неудавшегося проекта "Циклон-4" со стартовым комплексом на космодроме Алькантара (Бразилия вышла из проекта в 2015 году).

Для нового варианта в Днепре уже закончили полный цикл испытаний двигателя (для использования на второй ступени) и можно сказать, что двигатель как сам, так и в составе ступени готов для практического применения. Все расходы покрывались за счет средств, полученных на реализацию бразильского проекта, в том числе и кредитных, выданных под государственные гарантии.

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Второй этап испытания жидкостного (химического) ракетного двигателя РД861К. Этот двигатель входит в состав третьей ступени ракеты-носителя "Циклон-4" и предназначен для создания тяги и маневрирования. Двигатель разработало конструкторское бюро "Южное" и изготовил Южный машиностроительный завод. Видео: Yuzhnoye SDO / YouTube

Для первой ступени необходим новый маршевый двигатель, созданием которого сейчас занимаются в КБ "Южное". Финансирование этой части остается под вопросом, поскольку инициаторы постройки канадского космодрома ждут из Украины уже полностью разработанную и готовую к использованию ракету-носитель и намереваются закупать ее как единое целое, только когда она будет готова для коммерческого использования.

На мой взгляд, именно отсутствие источника стабильного финансирования для завершения работ над "Циклон-4М" (прежде всего первой ступени), а также возникшие технические вопросы, прежде всего из-за проблем с необходимостью решения вопросов по импортозамещению – ставят под сомнение скорое появление этого изделия на канадской земле.

К сожалению, приходится констатировать, что дальнейшее промедление может поставить крест на коммерческом использовании "Циклон-4М" из-за появления конкурентов в этом сегменте на мировом рынке услуг. Они могут предложить в полтора раза дешевле стоимость вывода аналогичных по весовому критерию полезных нагрузок на соответствующие орбиты.

Мировой космический рынок до 2040 года должен вырасти до 1 триллиона долларов. Он бурно развивается

– Сколько компаний в Украине работают на космос?

– Если брать госкомпании, то в управлении Государственного космического агентства еще недавно было более 20 предприятий, которые формально работали на космос. Что касается частных компаний, то их на сегодня можно пересчитать по пальцам. Еще пару лет назад субъектам космической деятельности выдавались лицензии. Причем не компании как таковой, а на конкретный контракт, или поставку, или вид работ. В 2015–2017 годах, например, выдавалось более 100 разрешений в год. Потом этот вид регулирования отменили.

– Может быть, космический рынок выглядит для Украины не очень перспективно – затрат много, а доходы сомнительны?

– Мировой космический рынок до 2040 года должен вырасти до 1 триллиона долларов. Он бурно развивается. Только США и каждый год добавляет 8–10% к своему объему. Это очень перспективно. Но без господдержки, без прогрессивного законодательства, без механизмов взаимодействия с частным сектором мы не сможем откусить кусок пирога от этого рынка.

– Если так выгодно, то почему у нас не вкладывают в космическую сферу? Потому что мы такие бедные?

– Нужно не так уж много денег. 2,5 млрд грн в год на научно-техническую деятельность я считаю оптимальной цифрой. Это в дальнейшем может стране принести в 10 раз больше денег через новые рабочие места, налоги и так далее. Такого объема инвестиция могла бы поднять нашу космическую отрасль на тот уровень, когда нами снова заинтересовались бы в мире. Мы смогли бы вернуться в семью космических государств и стать полноценными участниками международных проектов. А пока нам выделяют деньги на то, чтобы еще год как-то продержаться. Мы постоянно выживаем, вместо того чтобы развиваться. У нас идет деградация. И пока сохраняется такая система финансирования, мы ничего не сможем достичь.

Колесник: Любой инженер без профильной работы деградирует. Надо постоянно иметь возможность творить, развиваться, получать новые знания и опыт, участвовать в научной и технической работе. Фото: Andrii Kolesnyk / Facebook

К сожалению, в прошлом году не нашли поддержки мои предложения о диверсификации космической программы, чтобы можно было иметь отдельное финансирование со стороны государства космической науки, оборонного космоса, и отдельное софинансирование частного бизнеса в космической сфере. А когда будет повод вернуться к этому вопросу в следующий раз, неизвестно.

В конце весны космическое ведомство основало преакселерационную программу для стартапов Yangel Big Bang. Хотели, во-первых, посмотреть, есть ли у нас инициативы в этом направлении, а во-вторых – оценить, чем государство могло бы им помочь. На эту программу записалось 47 коллективов, которые оцениваются как стартапы. Из заявок отобрали почти 20 проектов. Я консультировал многие из них с технической точки зрения и могу сказать, что часть стартапов действительно имеют большой потенциал. Одна заявка мне очень понравилась, и она, к слову, включена в будущую общегосударственную научно-техническую программу, которая разрабатывается на следующие пять лет. Есть проекты, которые при соответствующих инвестициях могут дать достойный результат. Пять-шесть коллективов точно могут развиваться и выпустить конкурентоспособный на космическом рынке продукт. Нам не хватает только механизма поддержки.

– Могли бы рассказать подробнее о проекте, который попал в госпрограмму, чем он вас покорил?

– Его решили включить в раздел "Проведение научных космических исследований" проекта госпрограммы с немного измененным назначением и названием – "Грависат". Это будет группировка миниатюрных космических аппаратов для космической системы мониторинга чрезвычайных ситуаций. Помимо, например, прогнозирования сейсмоактивности, также может быть использовано для построения 3D-модели гравитационного поля Земли. И в далекой перспективе стать основой для развертывания аналогичных группировок для исследований других небесных тел, включая Луну, которая, как уже известно, изобилует пока не до конца изученными и все еще непредсказуемыми гравитационными аномалиями.

Вообще, жизнь и технологии бурно развиваются. Наша молодежь участвует в хакатонах NASA и Европейского космического агентства. Но молодым не хватает поддержки. Им проще поехать работать в Европу или Азию, куда постоянно приглашают наших ученых и инженеров. В США тоже уезжают. Но там сложнее найти работу по квалификации, потому что по американскому законодательству в авиационной и космической сфере могут работать только граждане США.

– Часто политики жалуются, что украинцы бегут из Украины. Это плохо, что наши специалисты едут за границу?

– Любой инженер без профильной работы деградирует. Надо постоянно иметь возможность творить, развиваться, получать новые знания и опыт, участвовать в научной и технической работе. Оставшись без работы, украинские инженеры, ученые ищут и находят возможности. Тем более, что такие специалисты востребованы в Европе и Азии. И есть наверняка много примеров, о которых мы не знаем, потому что украинцы по факту работают на результат других стран. Это обидно.

Не надо забывать, что у нас еще есть ученые. Они находят возможность работать по международным проектам, грантам, контрактам. Есть, например, специалисты по космической погоде, которые каждый год участвуют в работе научно-технического подкомитета комитета ООН по космосу. Есть ученые, работающие в астрономических (астрофизических) обсерваториях Украины. У нас уникальный по размерам и возможностям комплекс радиотелескопа под Харьковом. Его просто необходимо модернизировать, чтобы он стал конкурентоспособным в мире. И это вполне реально.

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Радиотелескоп под Харьковом. Видео: Vladimir Saenko / YouTube

– Вы упомянули радиотелескоп и работу обсерваторий. Насколько много в Украине таких объектов, способных не просто функционировать но и давать результат?

– Есть обсерватории в Киеве в Голосеево, где пытаются работать и реализовывать международные проекты. Есть в Одессе. Оптическая система представлена несколькими обсерваториями, которые наблюдают за космической обстановкой, за кометами, астероидами. Но это довольно местечковая, внутриукраинская, не подключенная к мировой система. Эта проблема возникла очень давно, потому что данной сферой всегда занимались военные. Хотя надо сказать, что за счет отдельной бюджетной статьи эти объекты неплохо финансируются через Национальный центр управления и испытаний космических средств. И у этой бюджетной организации в разы больше денег, чем у всей космической программы. Там работают и военные, и гражданские специалисты, потихоньку идет модернизация.

Огромной потерей для украинской науки стала утрата Крымской обсерватории с ее уникальным местоположением, где был наибольший в Украине оптический телескоп и много оборудования, которого нет в других обсерваториях страны. Также мы утратили один из крупнейших в мире радиотелескоп под Евпаторией. Там же находился центр космической связи, через который в советские времена управлялись все межпланетные миссии, а со времени обретения Независимости – украинские спутники.

В том числе планировалось оттуда управлять и телекоммуникационным спутником "Лыбидь", который так и не взлетел (как установил Лондонский арбитражный суд, рассматривавший "форс-мажорный" иск, проект был остановлен главным подрядчиком – канадской фирмой MDA из-за аннексии Крыма со стороны России. Для управления этим спутником было специально закуплено и уже на тот момент установлено современное импортное оборудование. Мы все это потеряли вместе с Крымом и эта утрата сегодня также ограничивает состоятельность Украины как космической державы.

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