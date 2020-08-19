В непосредственной близости от Земли пролетел астероид

16 августа на рекордно близком расстоянии от Земли – 2950 км – пролетел небольшой астероид 2020 QG.

Астрономы из обсерватории Zwicky Transient Facility заявили, что астероид 2020 QG пролетел на рекордно близком расстоянии от Земли – 2950 км. Об этом сообщил сайт Jet Propulsion Laboratory NASA.

Если бы он даже задел Землю, то последствия были бы незаметными, поскольку размер этого небесного тела составляет всего от трех метров, уточнили в лаборатории.

Предыдущий рекорд зафиксировали девять лет назад: тогда неподалеку от Земли пролетел астероид 2011 CQ1 на расстояние почти вдвое большем, чем в 2020 QG.

1 сентября на минимальном расстоянии от Земли пройдет Флоренция – один из самых больших околоземных астероидов, сообщили в NASA. Он будет находиться примерно в 7 млн км от Земли.