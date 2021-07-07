Состояние Безоса достигло рекордных $211 млрд

57-летнему Безосу удалось побить предыдущий рекорд в $210 млрд, недолго удерживавшийся в январе генеральным директором Tesla Илоном Маском, состояние которого уменьшилось до $181 млрд. Теперь Маск находится на втором месте.

У Безоса накануне увеличилось состояние на $8,4 млрд, поскольку акции Amazon взлетели на 4,7%. Как сообщает издание, это произошло после заявления Пентагона об отмене контракта на $10 млрд с компанией Microsoft по созданию услуги облачных вычислений JEDI для обмена данными между военными.