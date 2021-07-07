Состояние Безоса достигло рекордных $211 млрд

57-летнему Безосу удалось побить предыдущий рекорд в $210 млрд, недолго удерживавшийся в январе генеральным директором Tesla Илоном Маском, состояние которого уменьшилось до $181 млрд. Теперь Маск находится на втором месте.
У Безоса накануне увеличилось состояние на $8,4 млрд, поскольку акции Amazon взлетели на 4,7%. Как сообщает издание, это произошло после заявления Пентагона об отмене контракта на $10 млрд с компанией Microsoft по созданию услуги облачных вычислений JEDI для обмена данными между военными.
Amazon – американская компания, крупнейшая в мире на рынках платформ электронной коммерции и публично-облачных вычислений по выручке и рыночной капитализации. Штаб-квартира находится в Сиэтле, США.
Она была основана Джеффом Безосом 5 июля 1994 года как интернет-магазин по продаже книг, но позже диверсифицировалась, начав продавать видео, MP3, аудиокниги и другое. Во многом благодаря этой компании Безос является самым богатым человеком в мире.
5 июля Безос официально ушел с должности гендиректора Amazon. При этом он остается главой правления компании и ее крупнейшим акционером.