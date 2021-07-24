Безос предложил отправить в космос всю промышленность, которая загрязняет Землю

Безос считает, что всю промышленность, которая загрязняет на Земле окружающую среду, можно отправить в космос. На достижение этой цели уйдут "десятки и десятки лет, но начать нужно с небольших шагов".

Миллиардер рассказал, как вид на Землю из космоса изменил его точку зрения. По его словам, когда смотришь на планету, не видишь границ. Это единая планета, одна на всех, и такая хрупкая. Кажется, что атмосфера огромная и можно ею пренебрегать и плохо с ней обращаться, заявил он.

По мнению Безоса, инвестиции в космические технологии могут помочь будущим поколениям.