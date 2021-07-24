Слетавший в космос Безос не может претендовать на звание астронавта

Как отмечает издание, в США есть три ведомства, которые назначают людей астронавтами: минобороны США, NASA и FAA. Первые два дают это звание только своим сотрудникам, поэтому единственный способ получить официальное признание в качестве астронавта после полета на коммерческом космическом корабле – получить его от FAA.
Чтобы FAA присудило слетавшему в космос звание астронавта, нужно выполнить несколько условий:
Безос не прошел по последнему критерию, так как корабль компании Blue Origin – New Shepard – управлялся с Земли и члены экипажа фактически ничего не делали.
При этом в правилах FAA есть и исключение. Управление может присваивать звание астронавта "лицам, которые продемонстрировали выдающийся вклад или полезную службу в сфере коммерческой индустрии космических полетов человека", даже если они не соответствовали другим требованиям.
Таким образом, 82-летняя Уолли Фанк, пассажирка самолета Blue Origin, может стать астронавтом. В шестидесятых годах прошлого века она прошла подготовку в NASA, но так и не попала на орбиту.
Полет New Shepard состоялся 20 июля. Он длился 10 минут, корабль поднялся на высоту 105 км над уровнем моря. На борту корабля, кроме Безоса, находились его брат Марк, а также 82-летняя летчица Уолли Фанк и 18-летний Оливер Дэмен.
Корабль New Shepard создан для суборбитальных космических полетов и рассчитан на шесть пассажиров.
Blue Origin провела 15 испытаний суборбитального корабля, в роли "пассажира" выступал манекен по имени Люк Скайуокер.