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Слетавший в космос Безос не может претендовать на звание астронавта

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Безос слетал в космос 20 июля
Безос слетал в космос 20 июля
Фото: EPA

Федеральное управление гражданской авиации США (FAA) изменило критерии, по которым человек может получить статус астронавта. Из-за новых правил глава Amazon и космической компании Blue Origin Джефф Безос не сможет получить это звание, сообщило 22 июля издание NewScientist.

Как отмечает издание, в США есть три ведомства, которые назначают людей астронавтами: минобороны США, NASA и FAA. Первые два дают это звание только своим сотрудникам, поэтому единственный способ получить официальное признание в качестве астронавта после полета на коммерческом космическом корабле – получить его от FAA.

Чтобы FAA присудило слетавшему в космос звание астронавта, нужно выполнить несколько условий:

  • претендент на звание должен быть сотрудником компании, осуществляющей запуск. То есть космические туристы, которые только платят деньги ради полета, сразу лишаются возможности обрести этот статус;
  • претендент на звание астронавта также должен пройти сертифицированную ведомством подготовку и подняться над поверхностью Земли на высоту более 80 км;
  • он должен "во время полета продемонстрировать действия, имеющие важное значение для общественной безопасности или способствовать безопасности при полете человека в космос";
  • претендент должен быть назначен членом экипажа, выполняя во время полета определенные задачи, а не быть обычным пассажиром.

Безос не прошел по последнему критерию, так как корабль компании Blue Origin – New Shepard – управлялся с Земли и члены экипажа фактически ничего не делали.

При этом в правилах FAA есть и исключение. Управление может присваивать звание астронавта "лицам, которые продемонстрировали выдающийся вклад или полезную службу в сфере коммерческой индустрии космических полетов человека", даже если они не соответствовали другим требованиям.

Таким образом, 82-летняя Уолли Фанк, пассажирка самолета Blue Origin, может стать астронавтом. В шестидесятых годах прошлого века она прошла подготовку в NASA, но так и не попала на орбиту.

Контекст:

Полет New Shepard состоялся 20 июля. Он длился 10 минут, корабль поднялся на высоту 105 км над уровнем моря. На борту корабля, кроме Безоса, находились его брат Марк, а также 82-летняя летчица Уолли Фанк и 18-летний Оливер Дэмен.

Корабль New Shepard создан для суборбитальных космических полетов и рассчитан на шесть пассажиров.

Blue Origin провела 15 испытаний суборбитального корабля, в роли "пассажира" выступал манекен по имени Люк Скайуокер.

Теги: США, космос, Джефф Безос, Blue Origin, астронавты, космический корабль
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