Безос уступил звание самого богатого человека в мире

Как отмечает издание, 30 июля акции Amazon упали на 7,6%. Это сократило состояние Безоса на $13,9 млрд – до $192,4 млрд.

На первое место в списке вышел богатейший человек Европы и владелец Louis Vuitton Бернар Арно. Акции его компании LVMH Moët Hennessy – Louis Vuitton тоже упали – на 1,4%, – сделав Арно беднее на $2,9 млрд. Однако общее его состояние на вечер пятницы составляло $192,9 млрд – на $500 млн больше, чем у Безоса.

По состоянию на утро 2 июля Арно удерживает первую позицию в списке, хотя его состояние сравнялось с состоянием Безоса – сейчас у обоих по $192,4 млрд. Третье место занимает основатель американских компаний SpaceX и Tesla Илон Маск с состоянием в $179,4 млрд.