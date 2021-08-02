Безос уступил звание самого богатого человека в мире

Как отмечает издание, 30 июля акции Amazon упали на 7,6%. Это сократило состояние Безоса на $13,9 млрд – до $192,4 млрд.
На первое место в списке вышел богатейший человек Европы и владелец Louis Vuitton Бернар Арно. Акции его компании LVMH Moët Hennessy – Louis Vuitton тоже упали – на 1,4%, – сделав Арно беднее на $2,9 млрд. Однако общее его состояние на вечер пятницы составляло $192,9 млрд – на $500 млн больше, чем у Безоса.
По состоянию на утро 2 июля Арно удерживает первую позицию в списке, хотя его состояние сравнялось с состоянием Безоса – сейчас у обоих по $192,4 млрд. Третье место занимает основатель американских компаний SpaceX и Tesla Илон Маск с состоянием в $179,4 млрд.
Акции Amazon обвалились 30 июля до $3599,92 после публикации отчетности за второй квартал 2021 года, написало РБК со ссылкой на данные биржи NASDAQ. Впервые за последние три года компания не оправдала ожидания аналитиков по роcту выручки, отметило агентство. За минувший квартал чистые продажи в Amazon выросли на 27%, достигнув $113,08 млрд.
В тот же день компания получила рекордный штраф в €746 млн за нарушение правил обработки персональных данных. Компания будет обжаловать решение о штрафе.