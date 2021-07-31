Компания Amazon получила рекордный штраф за нарушение правил обработки персональных данных

В Amazon уточнили, что CNPD выписала штраф еще 16 июля. Комиссия утверждала, что обработка персональных данных Amazon не соответствует общему регламенту ЕС по защите данных.

Amazon собирается обжаловать данное решение, сообщил представитель компании Reuters. Общий регламент ЕС по защите данных требует, чтобы компании запрашивали согласие людей перед использованием их личных данных. Reuters и Bloomberg назвали штраф Amazon рекордным.

Утечки данных не было, данные клиентов какой-либо третьей стороне не передавали, цитирует Bloomberg заявление Amazon.