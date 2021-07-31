ГОРДОН
 
 
ДЕНЬГИ

Компания Amazon получила рекордный штраф за нарушение правил обработки персональных данных

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Акции Amazon 30 июля обвалились на 7,5%
Акции Amazon 30 июля обвалились на 7,5%
Фото: ЕРА

Национальная комиссия Люксембурга по защите данных (CNPD) оштрафовала компанию Amazon на €746 млн. Об этом сказано в сообщении, которая компания направила в Комиссию по ценным бумагам и биржам (SEC) США 30 июля.

В Amazon уточнили, что CNPD выписала штраф еще 16 июля. Комиссия утверждала, что обработка персональных данных Amazon не соответствует общему регламенту ЕС по защите данных. 

Amazon собирается обжаловать данное решение, сообщил представитель компании Reuters. Общий регламент ЕС по защите данных требует, чтобы компании запрашивали согласие людей перед использованием их личных данных. Reuters и Bloomberg назвали штраф Amazon рекордным.

Утечки данных не было, данные клиентов какой-либо третьей стороне не передавали, цитирует Bloomberg заявление Amazon. 

Контекст:

Акции Amazon обвалились 30 июля на 7,5% – до $3599,92, написало РБК со ссылкой на данные биржи NASDAQ. Поводом для падения стала отчетность за второй квартал 2021 года.

Впервые за последние три года компания не оправдала ожидания аналитиков по роcту выручки, отметило агентство. За минувший квартал чистые продажи в Amazon выросли на 27%, достигнув $113,08 млрд.

Теги: США, штраф, рекорд, биржа, обвал, акции, Amazon
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ:

 
Запрещены нецензурная лексика, оскорбления, разжигание межнациональной и религиозной розни и призывы к насилию.
 
Осталось символов: 1000
Показать больше комментариев
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
Каменских рассказала о долгожданном для нее и Потапа событии
Каменских рассказала о долгожданном для нее и Потапа событии
Бросание топоров и посещение водопадов. Тина Кароль с сыном отдыхает в Исландии
Бросание топоров и посещение водопадов. Тина Кароль с сыном отдыхает в Исландии
Дочь Виктории Бекхэм появилась в платье из коллекции мамы
Дочь Виктории Бекхэм появилась в платье из коллекции мамы
Внучка Ротару в мини-платье устроила романтичные поцелуи с бойфрендом
Внучка Ротару в мини-платье устроила романтичные поцелуи с бойфрендом
"Супер парни!" Горбунов показал фото с четырехлетним сыном от Осадчей
"Супер парни!" Горбунов показал фото с четырехлетним сыном от Осадчей
Звезда "Лучше звоните Солу" и "Во все тяжкие" Оденкерк пережил сердечный приступ
Звезда "Лучше звоните Солу" и "Во все тяжкие" Оденкерк пережил сердечный приступ
"Это п...здец", "Унылая попа". Волочкова засветила ягодицы в миниатюрном бикини
"Это п...здец", "Унылая попа". Волочкова засветила ягодицы в миниатюрном бикини
"Идеальная женщина". Шиффер поделилась архивными фото топлес
"Идеальная женщина". Шиффер поделилась архивными фото топлес
"Замуж собралась?", "Нежная и секси одновременно". Никитюк поделилась летним луком
"Замуж собралась?", "Нежная и секси одновременно". Никитюк поделилась летним луком
Супруги Клуни отреагировали на слухи о беременности
Супруги Клуни отреагировали на слухи о беременности
"Делом занимаются юристы". Украинская певица Бужинская обвинила российские СМИ в клевете
"Делом занимаются юристы". Украинская певица Бужинская обвинила российские СМИ в клевете
"Я сам не справляюсь. Сегодня был у специалиста". Актер Фединчик повторно извинился за драку в Киеве
"Я сам не справляюсь. Сегодня был у специалиста". Актер Фединчик повторно извинился за драку в Киеве
"Как можно так застрять в 90-х?", "Пеньюар, а не пляжная одежда". В сети обсуждают новые фото Волочковой в бикини
"Как можно так застрять в 90-х?", "Пеньюар, а не пляжная одежда". В сети обсуждают новые фото Волочковой в бикини
"Аж слюни потекли". Ярославский поделился 12 идеями для вкусного завтрака
"Аж слюни потекли". Ярославский поделился 12 идеями для вкусного завтрака
"Покажи гада, будем мстить!" Jerry Heil пожаловалась на атаку 4 тыс. "тайских ботов"
"Покажи гада, будем мстить!" Jerry Heil пожаловалась на атаку 4 тыс. "тайских ботов"
Фото 52-летней Лопес в мини-бикини с обнаженными ягодицами за час набрало больше 1,5 млн лайков
Фото 52-летней Лопес в мини-бикини с обнаженными ягодицами за час набрало больше 1,5 млн лайков
 
 
 
 
Больше материалов
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
"Написьник надо по размеру вареника подбирать, чтобы начинку не было видно". Волочкова выложила новые фото в бикини
"Написьник надо по размеру вареника подбирать, чтобы начинку не было видно". Волочкова выложила новые фото в бикини
"Мое разумное и скромное счастье по имени Евочка". Лолита показала 22-летнюю дочь, с которой не виделась два года. Видео
"Мое разумное и скромное счастье по имени Евочка". Лолита показала 22-летнюю дочь, с которой не виделась два года. Видео
"Надька, конечно, красотка", "Писю не перегружай". Дорофеева позировала с пальцем во рту
"Надька, конечно, красотка", "Писю не перегружай". Дорофеева позировала с пальцем во рту
"Это не шпагат. Это демонстрация половых органов". Волочкова впервые за долгое время показала шпагат
"Это не шпагат. Это демонстрация половых органов". Волочкова впервые за долгое время показала шпагат
"Сисюлечки топ", "Очень смело". Асмус снялась в мокрой майке без белья
"Сисюлечки топ", "Очень смело". Асмус снялась в мокрой майке без белья
"Беременность делает женщину божественно красивой". 54-летняя Сумская показала свое обнаженное фото
"Беременность делает женщину божественно красивой". 54-летняя Сумская показала свое обнаженное фото
"Боже, это не ноги, а произведение искусства". 47-летний Цискаридзе показал свое фото в плавках
"Боже, это не ноги, а произведение искусства". 47-летний Цискаридзе показал свое фото в плавках
"Самая сексуальная в шоу-бизнесе", "Шикарная грудь". Мейхер позировала в платье с глубоким декольте
"Самая сексуальная в шоу-бизнесе", "Шикарная грудь". Мейхер позировала в платье с глубоким декольте
 
 
 
 
  • ГОРДОН
    Adndroid приложение
    Appstore приложение
    Telegram-icon

    Правила пользования сайтом и использования материалов
    Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
    Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

    © 2021. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

    Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

    Все опубликованные фотоматериалы Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению
    в любой форме без письменного разрешения компании.
    Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Персона", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

    Теги Карта сайта Sitemap
    Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS