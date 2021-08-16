Металлургические компании ожидают снижения выручки по итогам года – CМИ

В отрасли не рассчитывают, что позитивная динамика цен сохранится до конца 2021 года Фото: depositphotos.com

В Украине с начала 2021 года фиксируют рекордные поступления выручки от реализации продукции металлургпрома: Госстат сообщил, что с января по конец июля на экспорт компании отправили черный металл в виде чугуна, полуфабрикатов и готового проката на сумму $7,55 млрд – на 67% больше по сравнению с таким же периодом 2020 года. При этом экспорт изделий – труб, цистерн, металлоконструкций и другой продукции – вырос на 29%, а выручка от их реализации составила $660 млн.

В то же время, отмечает автор статьи, в отрасли не рассчитывают, что такая динамика сохранится до конца 2021 года.

"По сравнению с прошлым годом, когда было падение объемов производства, в том числе в связи с коронакризисом, будет некоторое увеличение… Мы выйдем в плюс, но очень небольшой", – рассказал изданию президент объединения "Укрметаллургпром" Александр Каленков. – Я думаю, что со второй половины года мы можем ожидать охлаждения рынка за счет увеличения предложения и уменьшения спроса".

Он убежден, что нового роста цен не будет.

"Резкий скачок был связан главным образом с большими вливаниями в экономику на фоне пандемии", – отметил Каленков.

Аналитик Concorde Capital Дмитрий Хорошун добавил, что максимальные цены на сталь зафиксированы во второй половине мая, а далее они снизились как минимум на 15%, а на железорудное сырье – на 25% от июльских максимумов. Он считает, что цены продолжат падать.

О снижении цен на металлургическое сырье на всех рынках говорят и аналитики "Укрпромвнешэкспертизы", также они отмечают падение котировок на металлопрокат в Европе и черноморском регионе. Слабый спрос, который ожидается в ближайшее время, также будет способствовать падению цен, заявили в "Укрпромвнешэкспертизе".