"Говорят, начинается суперцикл цен на сырье". Фурса – об экспорте украинской металлургической продукции

Об этом сообщил "5 канал".

По данным экспертов, за первые шесть месяцев 2021 года экспорт украинской продукции вырос на 30%, при этом половина экспорта – продовольствие и металлургическая продукция.

Как отметил инвестиционный банкир Сергей Фурса, динамику цен на сельскохозяйственную продукцию спрогнозировать можно, но в случае с ценами на руду и металлопродукцию "физически невозможно".

"Прогнозировать динамику на сырьевых рынках, как и на других рынках, просто физически невозможно. Поэтому сейчас мы не можем сказать, как долго это [продержится]. Базой для этого стала борьба с кризисом, потому что американцы напечатали очень много долларов. Частично эти доллары пошли в том числе на сырьевые рынки... Некоторые говорят, что начинается суперцикл цен на сырье. Но это может быть просто инфляция и результат напечатанных средств. И если какой-то кризис, то этот суперцикл сразу закончится", – сказал он.

Глава комитета экономистов Украины Андрей Новак добавил, что сейчас хорошая конъюнктура на украинский сырьевой экспорт. Он прогнозирует, что цены могут снизиться.