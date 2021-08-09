"Агро Газ Трейдинг" сообщил о результатах сотрудничества с ОПЗ: завод за два года произвел более 1,6 млн тонн удобрений и выплатил 68 млн грн долгов

ОПЗ и АГТ сотрудничают с августа 2019 года Фото: opz.odessa.net

Об этом пресс-служба компании сообщила 6 августа.

За время сотрудничества с "Агро Газ Трейдинг" ОПЗ вернул себе лидирующие позиции среди предприятий химической промышленности Украины, кроме того, заложена прочная основа для дальнейшего развития, заявили в АГТ.

Также Одесский припортовый начал погашать задолженность перед НАК "Нафтогаз України" и выплатил группе 68,1 млн грн.

Более 90% продукции ОПЗ, произведенной за эти два года, отправили на экспорт.

"В топ-5 крупнейших потребителей карбамида вошли Индия, Италия, Турция, Мексика и Танзания. В свою очередь наибольшими импортерами аммиака стали Турция, Греция и Болгария. Бесперебойная работа АО "Одесский припортовый завод" позволила реализовывать поставленные перед предприятием цели по модернизации основных фондов и расширению социального пакета для сотрудников. В условиях глобальной пандемии коронавируса АО “Одесский припортовый завод” продолжило наращивать выпуск продукции и расширять присутствие на международных рынках, а также обеспечило реализацию эффективных противоэпидемических мероприятий на предприятии", – подчеркнули в "Агро Газ Трейдинг".

Инфографика: agrogastrading.com

В ОПЗ с августа 2019 года воссоздали сотни рабочих мест, которые были сокращены в период простоя, заявляют в компании.

"Успешное сотрудничество ООО "Агро Газ Трейдинг" позволило нарастить капитализацию АО "Одесский припортовый завод" в рамках его подготовки к приватизационному конкурсу. Следствием бесперебойной работы АО "Одесский припортовый завод" на протяжении последних двух лет стал рост интереса потенциальных инвесторов к приватизации предприятия", – добавили авторы релиза.