ГОРДОН
 
 
Новости бизнеса

"Агро Газ Трейдинг" сообщил о результатах сотрудничества с ОПЗ: завод за два года произвел более 1,6 млн тонн удобрений и выплатил 68 млн грн долгов

ОПЗ и АГТ сотрудничают с августа 2019 года
ОПЗ и АГТ сотрудничают с августа 2019 года
Фото: opz.odessa.net

Одесский припортовый завод (ОПЗ) произвел 1,62 млн тонн карбамида и 175,2 тыс. тонн аммиака за два года сотрудничества с компанией "Агро Газ Трейдинг" (АГТ).

Об этом пресс-служба компании сообщила 6 августа. 

За время сотрудничества с "Агро Газ Трейдинг" ОПЗ вернул себе лидирующие позиции среди предприятий химической промышленности Украины, кроме того, заложена прочная основа для дальнейшего развития, заявили в АГТ. 

Также Одесский припортовый начал погашать задолженность перед НАК "Нафтогаз України" и выплатил группе 68,1 млн грн. 

Более 90% продукции ОПЗ, произведенной за эти два года, отправили на экспорт. 

"В топ-5 крупнейших потребителей карбамида вошли Индия, Италия, Турция, Мексика и Танзания. В свою очередь наибольшими импортерами аммиака стали Турция, Греция и Болгария. Бесперебойная работа АО "Одесский припортовый завод" позволила реализовывать поставленные перед предприятием цели по модернизации основных фондов и расширению социального пакета для сотрудников. В условиях глобальной пандемии коронавируса АО “Одесский припортовый завод” продолжило наращивать выпуск продукции и расширять присутствие на международных рынках, а также обеспечило реализацию эффективных противоэпидемических мероприятий на предприятии", – подчеркнули в "Агро Газ Трейдинг". 

Инфографика: agrogastrading.com
Инфографика: agrogastrading.com

В ОПЗ с августа 2019 года воссоздали сотни рабочих мест, которые были сокращены в период простоя, заявляют в компании. 

"Успешное сотрудничество ООО "Агро Газ Трейдинг" позволило нарастить капитализацию АО "Одесский припортовый завод" в рамках его подготовки к приватизационному конкурсу. Следствием бесперебойной работы АО "Одесский припортовый завод" на протяжении последних двух лет стал рост интереса потенциальных инвесторов к приватизации предприятия", – добавили авторы релиза. 

Контекст:

Компания "Агро Газ Трейдинг", которая является поставщиком газа для Одесского припортового завода по давальческому договору, в конце 2020 года опубликовала отчет о 500 днях сотрудничества с заводом. За это время ОПЗ переработал более 907 млн кубометров поставленного компанией АГТ газа, что позволило изготовить 1,1 млн тонн карбамида и 122,4 тыс. тонн аммиака.

Одесский припортовый завод – одно из самых крупных государственных предприятий в химической отрасли Украины. Он находится на территории города Южный, в 47 км от Одессы, специализируется на производстве аммиака и карбамида. Предполагается, что завод будет выставлен на приватизацию.

Теги: промышленность, НАК Нафтогаз, экспорт, отчет, Одесский припортовый завод, выплаты, работа, ОПЗ, сотрудничество
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ:

 
Запрещены нецензурная лексика, оскорбления, разжигание межнациональной и религиозной розни и призывы к насилию.
 
Осталось символов: 1000
Показать больше комментариев
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
  Классические ленивые вареники из творога. Подробный рецепт. Фото. Видео
  Классические ленивые вареники из творога. Подробный рецепт. Фото. Видео
"Счастлива с тобой бесконечно". Бывшая участница "ВИА Гры" Эрика Герцег впервые показала своего возлюбленного
"Счастлива с тобой бесконечно". Бывшая участница "ВИА Гры" Эрика Герцег впервые показала своего возлюбленного
"Такой большой, а все с тетками". Сын Наташи Королевой позировал в плавках в компании двух женщин
"Такой большой, а все с тетками". Сын Наташи Королевой позировал в плавках в компании двух женщин
"Невозможно было выбрать более сексуальную женщину". 54-летняя Хайек снялась в соблазнительных образах и позах
"Невозможно было выбрать более сексуальную женщину". 54-летняя Хайек снялась в соблазнительных образах и позах
Звезда телесериалов Марки Пост скончалась от рака
Звезда телесериалов Марки Пост скончалась от рака
"Там писю видно", "Присоска немаленькая". Волочкова в узких плавках показала поперечный шпагат
"Там писю видно", "Присоска немаленькая". Волочкова в узких плавках показала поперечный шпагат
"Считаю дни". Ани Лорак за несколько дней до выступления на "Новой волне" в Сочи даст два концерта в Одессе
"Считаю дни". Ани Лорак за несколько дней до выступления на "Новой волне" в Сочи даст два концерта в Одессе
"Молодо выглядит", "Девушка 40 лет". В сети обсуждают свежее фото 74-летней Ротару
"Молодо выглядит", "Девушка 40 лет". В сети обсуждают свежее фото 74-летней Ротару
"Я нашел место, в которое хочу вернуться". Комаров купил в Карпатах участок, на котором будет строить дачу
"Я нашел место, в которое хочу вернуться". Комаров купил в Карпатах участок, на котором будет строить дачу
"Какая прелесть", "Горячая леди". Maruv показала грудь
"Какая прелесть", "Горячая леди". Maruv показала грудь
"Раскладка что надо". Loboda в "голом" топе широко развела ноги перед камерой
"Раскладка что надо". Loboda в "голом" топе широко развела ноги перед камерой
"Люблю тебя, моя королева веснушек!" Потап публично признался в любви к Насте Каменских
"Люблю тебя, моя королева веснушек!" Потап публично признался в любви к Насте Каменских
"В стабильно тяжелом состоянии". Мать избитого танцора Дорофеевой сказала, сколько еще ее сын пробудет в коме
"В стабильно тяжелом состоянии". Мать избитого танцора Дорофеевой сказала, сколько еще ее сын пробудет в коме
"Зачем столько пластики?", "Надутая какая-то вся". Седокову раскритиковали за изменившуюся внешность
"Зачем столько пластики?", "Надутая какая-то вся". Седокову раскритиковали за изменившуюся внешность
"Как приятно видеть естественность у женщины". Катя Осадчая снялась в бикини и с "выгоревшими бровями"
"Как приятно видеть естественность у женщины". Катя Осадчая снялась в бикини и с "выгоревшими бровями"
"Это прекрасная, мягкая, огромная кровать только для меня". Ксения Мишина рассказала об одиночестве
"Это прекрасная, мягкая, огромная кровать только для меня". Ксения Мишина рассказала об одиночестве
 
 
 
 
Больше материалов
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
"Волочкова нервно курит в коридоре". Цискаридзе в плавках показал свой поперечный шпагат. Фото
"Волочкова нервно курит в коридоре". Цискаридзе в плавках показал свой поперечный шпагат. Фото
"Деревня Грязь в шоке". Пугачева в красных лосинах и футболке сходила с сыном и внучкой в деревенский магазин за покупками. Видео
"Деревня Грязь в шоке". Пугачева в красных лосинах и футболке сходила с сыном и внучкой в деревенский магазин за покупками. Видео
"Очень завораживающая грудь", "Какие они у тебя красивые". Поклонники восхитились новым фото Мейхер в купальнике
"Очень завораживающая грудь", "Какие они у тебя красивые". Поклонники восхитились новым фото Мейхер в купальнике
"От такой любви скоро детки придут". Потап опубликовал трогательное фото с Каменских
"От такой любви скоро детки придут". Потап опубликовал трогательное фото с Каменских
"Похоже, у тебя большой не только счет в банке" ,"Подтяни трусы, братан". "Танцующий миллионер" Вакки энергично повертел ягодицами перед камерой
"Похоже, у тебя большой не только счет в банке" ,"Подтяни трусы, братан". "Танцующий миллионер" Вакки энергично повертел ягодицами перед камерой
"Да, Тарзан пригрелся", "Повезло с тещей, да и с женой тоже". Мать Наташи Королевой похвасталась, чем кормит гостей в Майами
"Да, Тарзан пригрелся", "Повезло с тещей, да и с женой тоже". Мать Наташи Королевой похвасталась, чем кормит гостей в Майами
"Какая сладенькая", "Купальник просто секс". Седокова позировала на пляже в купальнике с перфорацией на груди
"Какая сладенькая", "Купальник – просто секс". Седокова позировала на пляже в купальнике с перфорацией на груди
"Ох, распустился за несколько дней без папы". Катя Осадчая показала игры с четырехлетним сыном в бассейне
"Ох, распустился за несколько дней без папы". Катя Осадчая показала игры с четырехлетним сыном в бассейне
 
 
 
 
  • ГОРДОН
    Adndroid приложение
    Appstore приложение
    Telegram-icon

    Правила пользования сайтом и использования материалов
    Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
    Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

    © 2021. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

    Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

    Все опубликованные фотоматериалы Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению
    в любой форме без письменного разрешения компании.
    Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Персона", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

    Теги Карта сайта Sitemap
    Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS