"Агро Газ Трейдинг" сообщил о результатах сотрудничества с ОПЗ: завод за два года произвел более 1,6 млн тонн удобрений и выплатил 68 млн грн долгов

Об этом пресс-служба компании сообщила 6 августа.
За время сотрудничества с "Агро Газ Трейдинг" ОПЗ вернул себе лидирующие позиции среди предприятий химической промышленности Украины, кроме того, заложена прочная основа для дальнейшего развития, заявили в АГТ.
Также Одесский припортовый начал погашать задолженность перед НАК "Нафтогаз України" и выплатил группе 68,1 млн грн.
Более 90% продукции ОПЗ, произведенной за эти два года, отправили на экспорт.
"В топ-5 крупнейших потребителей карбамида вошли Индия, Италия, Турция, Мексика и Танзания. В свою очередь наибольшими импортерами аммиака стали Турция, Греция и Болгария. Бесперебойная работа АО "Одесский припортовый завод" позволила реализовывать поставленные перед предприятием цели по модернизации основных фондов и расширению социального пакета для сотрудников. В условиях глобальной пандемии коронавируса АО “Одесский припортовый завод” продолжило наращивать выпуск продукции и расширять присутствие на международных рынках, а также обеспечило реализацию эффективных противоэпидемических мероприятий на предприятии", – подчеркнули в "Агро Газ Трейдинг".
В ОПЗ с августа 2019 года воссоздали сотни рабочих мест, которые были сокращены в период простоя, заявляют в компании.
"Успешное сотрудничество ООО "Агро Газ Трейдинг" позволило нарастить капитализацию АО "Одесский припортовый завод" в рамках его подготовки к приватизационному конкурсу. Следствием бесперебойной работы АО "Одесский припортовый завод" на протяжении последних двух лет стал рост интереса потенциальных инвесторов к приватизации предприятия", – добавили авторы релиза.
Компания "Агро Газ Трейдинг", которая является поставщиком газа для Одесского припортового завода по давальческому договору, в конце 2020 года опубликовала отчет о 500 днях сотрудничества с заводом. За это время ОПЗ переработал более 907 млн кубометров поставленного компанией АГТ газа, что позволило изготовить 1,1 млн тонн карбамида и 122,4 тыс. тонн аммиака.
Одесский припортовый завод – одно из самых крупных государственных предприятий в химической отрасли Украины. Он находится на территории города Южный, в 47 км от Одессы, специализируется на производстве аммиака и карбамида. Предполагается, что завод будет выставлен на приватизацию.