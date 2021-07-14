В "Агро Газ Трейдинг" заявили, что обратятся в суд из-за результатов конкурса по выбору поставщика давальческого сырья для Одесского припортового завода

Согласно результатам конкурса, обнародованным ОПЗ 12 июля 2021 года, будущим давальцем сырья для предприятия станет сингапурская компания Dachex Shipping PTE. LTD, специализирующаяся на фрахтовании судов, барж и катеров с экипажем. Это несет ряд существенных рисков для стабильной работы завода, убеждены в АГТ.

По мнению руководства ООО "Агро Газ Трейдинг", результаты конкурса также нарушают действующий порядок утверждения поставщика сырья.

"Во время проведения третьего этапа отбора – переговоров, был нарушен утвержденный порядок проведения процедуры отбора путем установления одинаковых определяющих дополнительных условий сотрудничества – максимально предложенная сумма финансирования (беспроцентная ссуда) и срок такого финансирования. Такие дополнительные условия не предусмотрены в утвержденном правлением АО "ОПЗ" (протокол от 23.03.2021 года №15) и наблюдательным советом АО "ОПЗ" (протокол от 29.03.2021 года №8/2021) порядке проведения отбора и определения заказчика работ по переработке давальческого сырья и услуг по отгрузке готовой продукции для АО "ОПЗ", – сказано в заявлении.

В АГТ отметили, что оставляют за собой право обратиться в суд с обжалованием результатов отбора.

"ООО "АГТ" уверено, что установление дополнительных условий при проведении переговоров является незаконным и способствующим непрозрачному избранию нового поставщика для АО "ОПЗ". Более того, установление таких условий приводит к ограничениям АО "ОПЗ" при выборе нового поставщика, ведь повышение стоимости услуг переработки или другие формы инвестиций обеспечили бы гораздо больший экономический эффект для завода. Свою позицию мы готовы отстаивать в судах в соответствии с действующим законодательством Украины", – утверждают в АГТ.