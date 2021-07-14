ГОРДОН
 
 
ДЕНЬГИ

В "Агро Газ Трейдинг" заявили, что обратятся в суд из-за результатов конкурса по выбору поставщика давальческого сырья для Одесского припортового завода

Одесский припортовый завод специализируется на производстве аммиака и карбамида
Одесский припортовый завод специализируется на производстве аммиака и карбамида
Фото: cfts.org.ua

Компания "Агро Газ Трейдинг" считает, что результаты конкурса по выбору поставщика давальческого сырья для АО "Одесский припортовый завод" являются непрозрачными, поскольку не соответствуют действующим правилам ОПЗ, а также несут существенные угрозы для стабильной работы предприятия. Соответствующее заявление "Агро Газ Трейдинг" опубликовал 14 июля на своем официальном сайте.

Согласно результатам конкурса, обнародованным ОПЗ 12 июля 2021 года, будущим давальцем сырья для предприятия станет сингапурская компания Dachex Shipping PTE. LTD, специализирующаяся на фрахтовании судов, барж и катеров с экипажем. Это несет ряд существенных рисков для стабильной работы завода, убеждены в АГТ.

По мнению руководства ООО "Агро Газ Трейдинг", результаты конкурса также нарушают действующий порядок утверждения поставщика сырья.

"Во время проведения третьего этапа отбора – переговоров, был нарушен утвержденный порядок проведения процедуры отбора путем установления одинаковых определяющих дополнительных условий сотрудничества – максимально предложенная сумма финансирования (беспроцентная ссуда) и срок такого финансирования. Такие дополнительные условия не предусмотрены в утвержденном правлением АО "ОПЗ" (протокол от 23.03.2021 года №15) и наблюдательным советом АО "ОПЗ" (протокол от 29.03.2021 года №8/2021) порядке проведения отбора и определения заказчика работ по переработке давальческого сырья и услуг по отгрузке готовой продукции для АО "ОПЗ", – сказано в заявлении.

В АГТ отметили, что оставляют за собой право обратиться в суд с обжалованием результатов отбора.

"ООО "АГТ" уверено, что установление дополнительных условий при проведении переговоров является незаконным и способствующим непрозрачному избранию нового поставщика для АО "ОПЗ". Более того, установление таких условий приводит к ограничениям АО "ОПЗ" при выборе нового поставщика, ведь повышение стоимости услуг переработки или другие формы инвестиций обеспечили бы гораздо больший экономический эффект для завода. Свою позицию мы готовы отстаивать в судах в соответствии с действующим законодательством Украины", – утверждают в АГТ.

Контекст:

Компания "Агро Газ Трейдинг", которая является поставщиком газа на Одесский припортовый завод по давальческому договору, в конце 2020 года опубликовала отчет о 500 днях сотрудничества с заводом. За это время ОПЗ переработал более 907 млн кубометров поставленного компанией АГТ газа, что позволило изготовить 1,1 млн тонн карбамида и 122,4 тыс. тонн аммиака.

Одесский припортовый завод – одно из самых крупных государственных предприятий в химической отрасли Украины. Находится на территории города Южный, в 47 км от Одессы, специализируется на производстве аммиака и карбамида. Предполагается, что завод будет выставлен на приватизацию.

Теги: Одесса, конкурс, Одесский припортовый завод, ОПЗ, АГТ
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ:

 
Запрещены нецензурная лексика, оскорбления, разжигание межнациональной и религиозной розни и призывы к насилию.
 
Осталось символов: 1000
Показать больше комментариев
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
Повалий выступит на курируемом Лукашенко "Славянском базаре". Ведущей фестиваля стала украинская журналистка Диана Панченко
Повалий выступит на курируемом Лукашенко "Славянском базаре". Ведущей фестиваля стала украинская журналистка Диана Панченко
71-летний Михаил Боярский госпитализирован с коронавирусом, – СМИ
71-летний Михаил Боярский госпитализирован с коронавирусом, – СМИ
Кричал или не кричал. В сети обсуждают видео, на котором Бибер резко машет рукой перед лицом жены и широко открывает рот
Кричал или не кричал. В сети обсуждают видео, на котором Бибер резко машет рукой перед лицом жены и широко открывает рот
"Девочки, расходимся". Артем Довбик показал ягодицы своей жены
"Девочки, расходимся". Артем Довбик показал ягодицы своей жены
"Спасибо за любовь". Жена Андрея Шевченко обнародовала в сети трогательное поздравление в годовщину свадьбы
"Спасибо за любовь". Жена Андрея Шевченко обнародовала в сети трогательное поздравление в годовщину свадьбы
Стало известно, где и с кем живет сейчас онкобольная Заворотнюк и кто занимается воспитанием ее младшей дочери
Стало известно, где и с кем живет сейчас онкобольная Заворотнюк и кто занимается воспитанием ее младшей дочери
Шесть причин ввести в свой рацион манго. Чем полезен этот фрукт и для чего его нужно есть
Шесть причин ввести в свой рацион манго. Чем полезен этот фрукт и для чего его нужно есть
"Двойной стандарт", "Прежняя Билли лучше". Поклонники не оценили новые откровенные снимки 19-летней Айлиш
"Двойной стандарт", "Прежняя Билли лучше". Поклонники не оценили новые откровенные снимки 19-летней Айлиш
14 июля: какой сегодня праздник, у кого день рождения и именины, кто умер в этот день
14 июля: какой сегодня праздник, у кого день рождения и именины, кто умер в этот день
"Смотрите фото. Здесь все понятно". Финалист "Евровидения 2021" Go-A впервые выступила в Литве
"Смотрите фото. Здесь все понятно". Финалист "Евровидения 2021" Go-A впервые выступила в Литве
"Боже, как это красиво". Бабкины крупным планом показали поцелуй во время йоги
"Боже, как это красиво". Бабкины крупным планом показали поцелуй во время йоги
Композитор Квинта рассказал, почему перестал быть вегетарианцем и снова начал есть мясо
Композитор Квинта рассказал, почему перестал быть вегетарианцем и снова начал есть мясо
"Хороши бидоны". 48-летняя Королева крупным планом показала грудь
"Хороши бидоны". 48-летняя Королева крупным планом показала грудь
"Вера! Как ты это делаешь?" Брежнева неожиданно вышла на сцену к Monatik на его концерте в Турции. Видео
"Вера! Как ты это делаешь?" Брежнева неожиданно вышла на сцену к Monatik на его концерте в Турции. Видео
Рукола: польза и вред
Рукола: польза и вред
"Девочку ждете?", "У Влады уже такой большой животик". Зинченко показал объятия с беременной женой на отдыхе возле бассейна
"Девочку ждете?", "У Влады уже такой большой животик". Зинченко показал объятия с беременной женой на отдыхе возле бассейна
 
 
 
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
"Горяча, чертовка". Никитюк в купальнике засветила грудь
"Горяча, чертовка". Никитюк в купальнике засветила грудь
"Никто помочь не смог". Дочь Успенской заявила, что неизвестные ведут от ее имени фальшивый микроблог в Instagram
"Никто помочь не смог". Дочь Успенской заявила, что неизвестные ведут от ее имени фальшивый микроблог в Instagram
"Хороши арбузы". Каменских снялась в купальнике на отдыхе с Потапом
"Хороши арбузы". Каменских снялась в купальнике на отдыхе с Потапом
"Старая женщина, которая хочет быть молодой. Бедная Дженнифер!", "Моя детка". Лопес потрясла бедрами перед камерой
"Старая женщина, которая хочет быть молодой. Бедная Дженнифер!", "Моя детка". Лопес потрясла бедрами перед камерой
"Папина доча", "Вырастет красавицей". Орбакайте показала танец дочери и мужа
"Папина доча", "Вырастет красавицей". Орбакайте показала танец дочери и мужа
"А ей все 20 лет?" 39-летняя Брежнева пробежалась перед камерой в тонком облегающем платье
"А ей все 20 лет?" 39-летняя Брежнева пробежалась перед камерой в тонком облегающем платье
"Что ты позоришься!", "Дожились", "Это надо видеть только Потапу!" Каменских снялась топлес
"Что ты позоришься!", "Дожились", "Это надо видеть только Потапу!" Каменских снялась топлес
"Ладненький такой", "Надо еще сестренку". Молодая жена Петросяна показала подросшего сына Вагана
"Ладненький такой", "Надо еще сестренку". Молодая жена Петросяна показала подросшего сына Вагана
 
 
 
 
  • ГОРДОН
    Adndroid приложение
    Appstore приложение
    Telegram-icon

    Правила пользования сайтом и использования материалов
    Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
    Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

    © 2021. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

    Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

    Все опубликованные фотоматериалы Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению
    в любой форме без письменного разрешения компании.
    Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Персона", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

    Теги Карта сайта Sitemap
    Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS