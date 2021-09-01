Словакия прекратила вакцинацию от коронавируса российским "Спутником V"

В Словакии начали применять "Спутник V" 7 июня. Регистрация желающих сделать прививку была завершена 30 июня. Привиться им выразили желание более 15 тыс. жителей республики, включая вице-премьера и главу Минфина Игора Матовича.

Словакия получила от РФ 200 тыс. доз вакцины, но решила использовать только 40 тыс. из них. Минздрав республики примерно полтора месяца назад проинформировал, что Россия выкупила 160 тыс. доз препарата по той же цене, за которую он был продан, – $9,95 за дозу.

Контекст:

В Словакии из-за закупки российской вакцины против коронавирусной инфекции "Спутник V" возник политический кризис. Он начался 1 марта, когда тогдашний премьер-министр Игор Матович и бывший министр здравоохранения Марек Крайчи ("Обычные люди") встретили первую партию вакцины "Спутник V" в аэропорту Кошице. “За народ” и "Свобода и солидарность" выступили против закупки и потребовали отставки главы минздрава, пригрозив выходом из коалиции.

11 марта Крайчи уволился, а через три дня по итогам переговоров с членами коалиции лидер партии “За народ” Вероника Ремишова заявила, что видит два выхода из сложившейся ситуации: досрочные парламентские выборы или немедленная отставка Матовича и вице-премьера, министра экономики Словакии Рихарда Сулика (представитель партии "Свобода и солидарность"). Сулик подал в отставку 22 марта, через несколько дней его партия заявила о выходе из коалиции.

28 марта Матович подал в отставку для урегулирования коалиционного кризиса. Ее приняла президент страны Зузана Чапутова.

Как писало издание Pravda, 1 апреля Чапутова назначила Эдуарда Хегера новым премьер-министром Словакии. Большинство членов кабинета министров, которые работали при Матовиче, сохранили свои должности.

Вакцина "Спутник V" (регистрационное наименование – "Гам-КОВИД-Вак") была зарегистрирована в России 11 августа 2020 года. Президент России Владимир Путин утверждал, что она эффективна, формирует устойчивый иммунитет и прошла все проверки. По данным Российского фонда прямых инвестиций, на 23 августа этого года препарат "Спутник V" одобрили для использования в 69 странах.

Вакцину "Спутник V" критиковало научное сообщество, так как ее зарегистрировали до прохождения третьей фазы клинических испытаний. В России заявляли о 95-процентной эффективности. В журнале The Lancet была опубликована информация об эффективности на уровне 91,6%.