Украина договорилась о поставках инновационных препаратов для лечения COVID-19 – Ляшко

"Мы договорились с компаниями-производителями, в частности, это две компании в США, о поставках в Украину инновационных препаратов для лечения COVID-19. Это препараты прямого действия, которые сегодня находятся на третьей стадии клинических исследований. Мы думаем, что это прорыв, который вместе с вакцинацией позволит нам преодолеть пандемию", – заявил министр.
Он добавил, что сейчас эти препараты не используются для лечения коронавирусной болезни.
"Ни один препарат прямого действия сегодня не используется. Есть только три производителя, два из них – на третьей клинической стадии. Это препараты прямого действия, которые непосредственно убивают вирус", – уточнил Ляшко.
По его словам, у одного из производителей Украина находится в шестерке стран, которые получат лекарство в первую очередь.
"Для Украины зарезервировали квоту в 300 тыс. курсов", – сказал глава Минздрава.
23 июля Ляшко рассказал, что речь идет о 300 тыс. доз американского лекарства от COVID-19 в виде таблеток. Министр не озвучил название препарата, но известно, что в марте 2021 года компания Pfizer Inc начала в США первую фазу клинических испытаний пероральной противовирусной терапии от COVID-19 в форме таблеток.
Гендиректор Pfizer заявлял, что экспериментальный препарат может поступить в продажу до конца 2021 года.
Reuters отмечал, что кандидат от Pfizer является третьим препаратам от COVID-19, которые сейчас проходят испытания. Первый разработала американская компания Merck & Co., второй – швейцарская Roche Holding совместно с американской Atea Pharmaceuticals.
Специальных лекарств от COVID-19 пока не существует, сейчас при этом заболевании проводится в основном симптоматическое лечение. Промежуточные результаты крупнейшего в мире исследования препаратов для лечения COVID-19, координируемого ВОЗ, показали, что препараты ремдесивир, гидроксихлорохин, интерферон и лопинавир оказались неэффективными при коронавирусе. В ВОЗ заявляли, что единственным терапевтическим средством, которое показало свою эффективность против COVID-19 для пациентов с тяжелой формой болезни, является кортикостероид дексаметазон.