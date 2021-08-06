ГОРДОН
 
 
ОБЩЕСТВО

Украина договорилась о поставках инновационных препаратов для лечения COVID-19 – Ляшко

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Украина может получить 300 тыс. доз американского лекарства от COVID-19 в виде таблеток
Украина может получить 300 тыс. доз американского лекарства от COVID-19 в виде таблеток
Фото: depositphotos.com

Украина может получить революционный препарат прямого действия от COVID-19. Об этом 5 августа в эфире телеканала "Украина 24" сообщил министр здравоохранения Виктор Ляшко.

"Мы договорились с компаниями-производителями, в частности, это две компании в США, о поставках в Украину инновационных препаратов для лечения COVID-19. Это препараты прямого действия, которые сегодня находятся на третьей стадии клинических исследований. Мы думаем, что это прорыв, который вместе с вакцинацией позволит нам преодолеть пандемию", – заявил министр.

Он добавил, что сейчас эти препараты не используются для лечения коронавирусной болезни.

"Ни один препарат прямого действия сегодня не используется. Есть только три производителя, два из них – на третьей клинической стадии. Это препараты прямого действия, которые непосредственно убивают вирус", – уточнил Ляшко.

По его словам, у одного из производителей Украина находится в шестерке стран, которые получат лекарство в первую очередь. 

"Для Украины зарезервировали квоту в 300 тыс. курсов", – сказал глава Минздрава.

Контекст:

23 июля Ляшко рассказал, что речь идет о 300 тыс. доз американского лекарства от COVID-19 в виде таблеток. Министр не озвучил название препарата, но известно, что в марте 2021 года компания Pfizer Inc начала в США первую фазу клинических испытаний пероральной противовирусной терапии от COVID-19 в форме таблеток. 

Гендиректор Pfizer заявлял, что экспериментальный препарат может поступить в продажу до конца 2021 года.

Reuters отмечал, что кандидат от Pfizer является третьим препаратам от COVID-19, которые сейчас проходят испытания. Первый разработала американская компания Merck & Co., второй – швейцарская Roche Holding совместно с американской Atea Pharmaceuticals.

Специальных лекарств от COVID-19 пока не существует, сейчас при этом заболевании проводится в основном симптоматическое лечение. Промежуточные результаты крупнейшего в мире исследования препаратов для лечения COVID-19, координируемого ВОЗ, показали, что препараты ремдесивир, гидроксихлорохин, интерферон и лопинавир оказались неэффективными при коронавирусе. В ВОЗ заявляли, что единственным терапевтическим средством, которое показало свою эффективность против COVID-19 для пациентов с тяжелой формой болезни, является кортикостероид дексаметазон.

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ:

 
Запрещены нецензурная лексика, оскорбления, разжигание межнациональной и религиозной розни и призывы к насилию.
 
Осталось символов: 1000
Показать больше комментариев
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
"Супер жена! Супер мама! Супер женщина!" Жена футболиста Пятова, мама четверых детей, засветила ноги шортах
"Супер жена! Супер мама! Супер женщина!" Жена футболиста Пятова, мама четверых детей, засветила ноги шортах
Жена принца Уильяма опередила жену принца Гарри в рейтинге самых влиятельных женщин по версии британского Vogue
Жена принца Уильяма опередила жену принца Гарри в рейтинге самых влиятельных женщин по версии британского Vogue
"Очень завораживающая грудь", "Какие они у тебя красивые". Поклонники восхитились новым фото Мейхер в купальнике
"Очень завораживающая грудь", "Какие они у тебя красивые". Поклонники восхитились новым фото Мейхер в купальнике
"У нас бабье царство дома. Мой мужчина говорит: "Что-то нужно решать". Лобода призналась, что хочет родить сына
"У нас бабье царство дома. Мой мужчина говорит: "Что-то нужно решать". Лобода призналась, что хочет родить сына
Баклажаны болоньезе, или баклажаны с томатно-мясной начинкой. Необычный рецепт сытного блюда
Баклажаны болоньезе, или баклажаны с томатно-мясной начинкой. Необычный рецепт сытного блюда
"Лидия Петровна красотка", "Ваши ножки – огонь". Мать Каменских на отдыхе в Хорватии засветила стройные ноги в мини-шортах
"Лидия Петровна – красотка", "Ваши ножки – огонь". Мать Каменских на отдыхе в Хорватии засветила стройные ноги в мини-шортах
  "Как можно допустить, чтобы канал, созданный Кузьмой, был заблокирован из-за рейдерства?" Мать Кузьмы заявила, что у семьи хотят украсть права на его песни
  "Как можно допустить, чтобы канал, созданный Кузьмой, был заблокирован из-за рейдерства?" Мать Кузьмы заявила, что у семьи хотят украсть права на его песни
"Горжусь миссис Монфис". Французский теннисист Монфис похвастался олимпийской медалью жены – украинской теннисистки Свитолиной
"Горжусь миссис Монфис". Французский теннисист Монфис похвастался олимпийской медалью жены – украинской теннисистки Свитолиной
"Какая сладенькая", "Купальник просто секс". Седокова позировала на пляже в купальнике с перфорацией на груди
"Какая сладенькая", "Купальник – просто секс". Седокова позировала на пляже в купальнике с перфорацией на груди
"Два года назад сбылась моя мечта". Loboda рассказала, что приобрела недвижимость в Европе по соседству с русскими
"Два года назад сбылась моя мечта". Loboda рассказала, что приобрела недвижимость в Европе по соседству с русскими
"От вас по-прежнему перехватывает дыхание". 63-летняя Шэрон Стоун выставила свое фото в купальнике
"От вас по-прежнему перехватывает дыхание". 63-летняя Шэрон Стоун выставила свое фото в купальнике
"Если ты хотела, чтобы мы перестали дышать, тебе это удалось". 21-летняя гитаристка Måneskin показала подписчикам свои "сиськи"
"Если ты хотела, чтобы мы перестали дышать, тебе это удалось". 21-летняя гитаристка Måneskin показала подписчикам свои "сиськи"
6 августа: какой сегодня праздник, у кого именины, народные приметы
6 августа: какой сегодня праздник, у кого именины, народные приметы
6 августа: кто родился и умер в этот день, интересные события в истории
6 августа: кто родился и умер в этот день, интересные события в истории
"Чертова легенда". 72-летний Оззи Осборн взобрался на спинку дивана в шапке викинга. Поклонники надеются, что он пишет новый альбом
"Чертова легенда". 72-летний Оззи Осборн взобрался на спинку дивана в шапке викинга. Поклонники надеются, что он пишет новый альбом
"Пришлось делать". 68-летний Бобул перенес операцию
"Пришлось делать". 68-летний Бобул перенес операцию
 
 
 
 
Больше материалов
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
"Предпенсионная дама, раздвигающая рогатку на каждом углу". Волочкова показала задний и передний шпагаты
"Предпенсионная дама, раздвигающая рогатку на каждом углу". Волочкова показала задний и передний шпагаты
"С такой фигурой я бы голая ходила". Блогер с увеличенными скулами Покрещук показала свою фигуру в платье
"С такой фигурой я бы голая ходила". Блогер с увеличенными скулами Покрещук показала свою фигуру в платье
Мейхер засветила пышную грудь на селфи в мини-бикини
Мейхер засветила пышную грудь на селфи в мини-бикини
Ани Лорак выставила на обозрение пышную грудь и пухлые губы
Ани Лорак выставила на обозрение пышную грудь и пухлые губы
"Секс-бомба", "Огонь". Maruv исполнила секси-танец на сцене
"Секс-бомба", "Огонь". Maruv исполнила секси-танец на сцене
"Мама троих детей". 50-летняя Орбакайте засветила грудь
"Мама троих детей". 50-летняя Орбакайте засветила грудь
"Ничего себе", "Постройнела, стала еще шикарнее". Солистка группы Kazka Зарицкая восхитила спортивным образом на отдыхе
"Ничего себе", "Постройнела, стала еще шикарнее". Солистка группы Kazka Зарицкая восхитила спортивным образом на отдыхе
"А что, Павлик еще не заработал на квартиру, что снимаете?" Репяхова рассказала, почему они с мужем арендуют жилье
"А что, Павлик еще не заработал на квартиру, что снимаете?" Репяхова рассказала, почему они с мужем арендуют жилье
 
 
 
 
  • ГОРДОН
    Adndroid приложение
    Appstore приложение
    Telegram-icon

    Правила пользования сайтом и использования материалов
    Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
    Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

    © 2021. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

    Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

    Все опубликованные фотоматериалы Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению
    в любой форме без письменного разрешения компании.
    Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Персона", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

    Теги Карта сайта Sitemap
    Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS