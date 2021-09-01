Вакцина от коронавируса Moderna дает в два раза больше антител, чем Pfizer – исследование

Результаты исследования 30 августа опубликовал Журнал Американской медицинской ассоциации (JAMA).
Ученые проанализировали уровни антител у медицинских работников Бельгии после того, как они получили две дозы вакцины. 688 из них привились Moderna и 959 – Pfizer.
Среди тех, кто ранее не был инфицирован, получатели Moderna в среднем имели 2881 единиц антител на миллилитр, в то время как привитые Pfizer – 1108.
Участники, которые ранее болели COVID-19, имели более высокий уровень антител, что повысило общий средний показатель среди всех участников до 3836 единиц на миллилитр для Moderna и до 1444 единиц на миллилитр для Pfizer.
Согласно исследованию, уровни антител у тех, кто получал Moderna, были выше у инфицированных, неинфицированных и представителей разных возрастных категорий.
Исследователи заявили, что разница в уровнях антител потенциально может быть связана с более высоким содержанием мРНК в вакцине Moderna и более длительным интервалом между первой и второй вакцинациями. Вторая доза вакцины Moderna вводится через четыре недели после первой прививки, а вакцина Pfizer вводится через три недели после первой прививки.
Вакцина BNT162b2 производства компаний Pfizer и BioNTech была первой, которую одобрила ВОЗ (это случилось в декабре 2020 года). Эффективность препарата оценивается в 95%. Препарат разрешен в Украине, по данным Минздрава, им сделали 1,8 млн прививок.
Вакцина Spikevax от Moderna стала пятым препаратом, одобренным ВОЗ. Результаты испытаний этой вакцины сперва показали эффективность 94,1%, но в апреле компания снизила ее эффективность до 90%.
В Украине Moderna официально не зарегистрирована, но граждан ею вакцинируют – сделано чуть более миллиона прививок. 27 августа Минздрав сообщал, что на национальном складе больше не осталось этого препарата – только на региональных складах, эти дозы предназначены для второго укола. Новые дозы в страну поступят только после того, как используют те, что предназанчены для ревакцинации.
Всего в Украине от коронавируса привились 5,4 млн человек. Кроме Moderna и Pfizer также используются препараты компаний Oxford/AstraZeneca (Covishield, AstraZeneca-SKBio и AstraZeneca), Sinovac Biotech (CoronaVac) и Johnson & Johnson (Janssen).