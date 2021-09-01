Вакцина от коронавируса Moderna дает в два раза больше антител, чем Pfizer – исследование

Результаты исследования 30 августа опубликовал Журнал Американской медицинской ассоциации (JAMA).

Ученые проанализировали уровни антител у медицинских работников Бельгии после того, как они получили две дозы вакцины. 688 из них привились Moderna и 959 – Pfizer.

Среди тех, кто ранее не был инфицирован, получатели Moderna в среднем имели 2881 единиц антител на миллилитр, в то время как привитые Pfizer – 1108.

Участники, которые ранее болели COVID-19, имели более высокий уровень антител, что повысило общий средний показатель среди всех участников до 3836 единиц на миллилитр для Moderna и до 1444 единиц на миллилитр для Pfizer.

Согласно исследованию, уровни антител у тех, кто получал Moderna, были выше у инфицированных, неинфицированных и представителей разных возрастных категорий.

Исследователи заявили, что разница в уровнях антител потенциально может быть связана с более высоким содержанием мРНК в вакцине Moderna и более длительным интервалом между первой и второй вакцинациями. Вторая доза вакцины Moderna вводится через четыре недели после первой прививки, а вакцина Pfizer вводится через три недели после первой прививки.