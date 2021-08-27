Вакцина от коронавируса Moderna в Украине осталась лишь для второй дозы – Минздрав

Об этом говорится в ответе Минздрава на запрос издания LIGA.net.
По состоянию на 26 августа на региональных и местных складах оставалось 805 652 дозы вакцины.
"Сейчас вакцина Moderna должна использоваться только для завершения иммунизации тем, кто уже получил первую дозу вакцины", – сообщили в Минздраве.
В сентябре новых поставок этого препарата не ожидают, те 2 млн доз Moderna, которые завезли в страну, в рамках механизма COVAX Украине передали США, напомнили в ведомстве.
По состоянию на 24 августа на национальном и региональном складах находилось более 11 млн доз вакцин разных производителей:
25 августа министр здравоохранения Виктор Ляшко говорил, что в Украине есть около 9 млн доз, которые можно использовать для вакцинации. С начала кампании по иммунизации от коронавируса, по его данным, в Украину доставили 18,5 млн доз вакцин.
Поставку еще 6,5 млн доз вакцин разных производителей ожидают в сентябре, уточнили в Минздраве.
В Украине зарегистрированы вакцины от коронавируса Oxford/AstraZeneca (Covishield, AstraZeneca-SKBio и AstraZeneca), Pfizer/BioNTech (Comirnaty), Sinovac Biotech (CoronaVac) и Johnson & Johnson (Janssen). Также прививки делают вакциной Moderna (Spikevax).
Вакцинация в стране стартовала 24 февраля. С 21 июля в стране стартовал пятый этап вакцинации: привиться могут все желающие в возрасте от 18 лет.
По состоянию на 27 августа первую дозу вакцины получили 5,2 млн человек, а 3,4 млн получили две дозы и завершили иммунизацию.