ГОРДОН
 
 
ОБЩЕСТВО

Вакцина от коронавируса Moderna в Украине осталась лишь для второй дозы – Минздрав

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Вакцину Moderna в Украину завезли в рамках программы COVAX, новых поставок в сентябре не ожидают
Вакцину Moderna в Украину завезли в рамках программы COVAX, новых поставок в сентябре не ожидают
Фото: ЕРА

На национальном складе больше не осталось вакцины от коронавируса производства компании Moderna, есть лишь на региональных складах и эти дозы – для ревакцинации граждан, которые получили первую прививку.

Об этом говорится в ответе Минздрава на запрос издания LIGA.net

По состоянию на 26 августа на региональных и местных складах оставалось 805 652 дозы вакцины. 

"Сейчас вакцина Moderna должна использоваться только для завершения иммунизации тем, кто уже получил первую дозу вакцины", – сообщили в Минздраве. 

В сентябре новых поставок этого препарата не ожидают, те 2 млн доз Moderna, которые завезли в страну, в рамках механизма COVAX Украине передали США, напомнили в ведомстве.

По состоянию на 24 августа на национальном и региональном складах находилось более 11 млн доз вакцин разных производителей:

  • Pfizer – 37 440 доз на национальном складе, 523 798 доз на региональных и местных складах;
  • AstraZeneca – 1 807 980 доз на национальном и 1 380 568 доз на региональных и местных складах; 
  • Sinovac – 2 700 560 доз на национальном и 3 808 082 дозы на региональных и местных складах.

25 августа министр здравоохранения Виктор Ляшко говорил, что в Украине есть около 9 млн доз, которые можно использовать для вакцинации. С начала кампании по иммунизации от коронавируса, по его данным, в Украину доставили 18,5 млн доз вакцин

Поставку еще 6,5 млн доз вакцин разных производителей ожидают в сентябре, уточнили в Минздраве.

Контекст:

В Украине зарегистрированы вакцины от коронавируса Oxford/AstraZeneca (CovishieldAstraZeneca-SKBio и AstraZeneca), Pfizer/BioNTech (Comirnaty), Sinovac Biotech (CoronaVac) и Johnson & Johnson (Janssen). Также прививки делают вакциной Moderna (Spikevax).

Вакцинация в стране стартовала 24 февраля. С 21 июля в стране стартовал пятый этап вакцинации: привиться могут все желающие в возрасте от 18 лет.

По состоянию на 27 августа первую дозу вакцины получили 5,2 млн человек, а 3,4 млн получили две дозы и завершили иммунизацию.

Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка
Теги: вакцинация, Минздрав, коронавирус SARS-CoV-2 / COVID-19, вакцина, коронавирус, прививки, Pfizer, AstraZeneca, Sinovac, Moderna, CoronaVac
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ:

 
Запрещены нецензурная лексика, оскорбления, разжигание межнациональной и религиозной розни и призывы к насилию.
 
Осталось символов: 1000
Показать больше комментариев
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
"Хулиганье", "Такую девчонку отхватил". 67-летняя Вайкуле в куртке-косухе и сигаретой во рту позировала в обнимку с Нагиевым
"Хулиганье", "Такую девчонку отхватил". 67-летняя Вайкуле в куртке-косухе и сигаретой во рту позировала в обнимку с Нагиевым
"Так горячо!", "Очень естественно". Звезда "Великолепного века" Узерли обнародовала чувственные фото в декольте
"Так горячо!", "Очень естественно". Звезда "Великолепного века" Узерли обнародовала чувственные фото в декольте
Киркоров подержался за обнаженную талию Лопес и рассказал, как она выглядит на самом деле
Киркоров подержался за обнаженную талию Лопес и рассказал, как она выглядит на самом деле
"Трусы мои не надевай". Потап после нового фото Каменских попросил не носить его нижнее белье
"Трусы мои не надевай". Потап после нового фото Каменских попросил не носить его нижнее белье
38-летний Шепелев показал 62-летнюю мать-пловчиху в гидрокостюме
38-летний Шепелев показал 62-летнюю мать-пловчиху в гидрокостюме
"Борода и усы на девчачьем лице". Королева снялась с 19-летним сыном
"Борода и усы на девчачьем лице". Королева снялась с 19-летним сыном
"Это моя дочь кричит, а не я. Честно". Бекхэм совершил с 10-летней дочерью экстремальный спуск в аквапарке
"Это моя дочь кричит, а не я. Честно". Бекхэм совершил с 10-летней дочерью экстремальный спуск в аквапарке
"Эротика во рту". Клопотенко рассказал, как вкусно приготовить цветную капусту
"Эротика во рту". Клопотенко рассказал, как вкусно приготовить цветную капусту
"Желаем сохранить уровень доверия". СТБ больше не будет проводить нацотбор на "Евровидение" вместе с Общественным
"Желаем сохранить уровень доверия". СТБ больше не будет проводить нацотбор на "Евровидение" вместе с Общественным
"Меня заперли и отняли телефон". Дочь Успенской взмолилась о помощи
"Меня заперли и отняли телефон". Дочь Успенской взмолилась о помощи
Названо имя ведущего нового сезона шоу "Танцы со звездами"
Названо имя ведущего нового сезона шоу "Танцы со звездами"
"И бог создал Тину", " Самая горячая". Кунаки показала фигуру в бикини на отдыхе в Испании
"И бог создал Тину", " Самая горячая". Кунаки показала фигуру в бикини на отдыхе в Испании
"Такая выдумщица вы, Альбина", "Копперфильд отдыхает". Джанабаева похвасталась своими "навыками и умениями"
"Такая выдумщица вы, Альбина", "Копперфильд отдыхает". Джанабаева похвасталась своими "навыками и умениями"
"Самая красивая женщина в мире". 52-летняя Лопес в Венеции снялась для Dolce&Gabbana
"Самая красивая женщина в мире". 52-летняя Лопес в Венеции снялась для Dolce&Gabbana
"По паспорту я не Слава". Ведущий Демин назвал свое настоящее имя
"По паспорту я не Слава". Ведущий Демин назвал свое настоящее имя
  "Вернемся к этой теме через 10 лет". Каратист Горуна заявил о президентских амбициях
  "Вернемся к этой теме через 10 лет". Каратист Горуна заявил о президентских амбициях
 
 
 
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
"Последний день на Сардинии". Молодая возлюбленная 54-летнего "танцующего миллионера" Вакки крупным планом показала грудь в тесном лифе
"Последний день на Сардинии". Молодая возлюбленная 54-летнего "танцующего миллионера" Вакки крупным планом показала грудь в тесном лифе
"Радость и грусть переполняют сердце". Подкопаева с мужем побывала на своей родине в Донецкой области
"Радость и грусть переполняют сердце". Подкопаева с мужем побывала на своей родине в Донецкой области
"Как можно быть атеистом после услышанного?" Джамала показала видео своего выступления с Андреа Бочелли
"Как можно быть атеистом после услышанного?" Джамала показала видео своего выступления с Андреа Бочелли
"Весьма приятная барышня получилась!", "Красавчик". 47-летний Цискаридзе примерил женскую шляпу
"Весьма приятная барышня получилась!", "Красавчик". 47-летний Цискаридзе примерил женскую шляпу
"Сексуальная и счастливая", "Мисс Совершенство". Жена Кличко показала свои фото, которые "никто никогда не видел"
"Сексуальная и счастливая", "Мисс Совершенство". Жена Кличко показала свои фото, которые "никто никогда не видел"
  "Пососитесь, я же хорошо заплатила, сымитируйте хотя бы, мать вашу". Российская блогер на своем юбилее издевалась над Собчак и Ургантом. Видео
"Пососитесь, я же хорошо заплатила, сымитируйте хотя бы, мать вашу". Российская блогер на своем юбилее издевалась над Собчак и Ургантом. Видео
  Домашнее яблочное повидло, которое подходит для любой выпечки. Простой рецепт от Глинской
Домашнее яблочное повидло, которое подходит для любой выпечки. Простой рецепт от Глинской
"Какая девочка, космос", "Боже, как от тебя уютом веет". Каменских показала новое фото в топе с глубоким декольте
"Какая девочка, космос", "Боже, как от тебя уютом веет". Каменских показала новое фото в топе с глубоким декольте
 
 
 
 
  • ГОРДОН
    Adndroid приложение
    Appstore приложение
    Telegram-icon

    Правила пользования сайтом и использования материалов
    Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
    Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

    © 2021. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

    Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

    Все опубликованные фотоматериалы Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению
    в любой форме без письменного разрешения компании.
    Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Персона", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

    Теги Карта сайта Sitemap
    Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS