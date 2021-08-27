Вакцина от коронавируса Moderna в Украине осталась лишь для второй дозы – Минздрав

Вакцину Moderna в Украину завезли в рамках программы COVAX, новых поставок в сентябре не ожидают Фото: ЕРА

Об этом говорится в ответе Минздрава на запрос издания LIGA.net.

По состоянию на 26 августа на региональных и местных складах оставалось 805 652 дозы вакцины.

"Сейчас вакцина Moderna должна использоваться только для завершения иммунизации тем, кто уже получил первую дозу вакцины", – сообщили в Минздраве.

В сентябре новых поставок этого препарата не ожидают, те 2 млн доз Moderna, которые завезли в страну, в рамках механизма COVAX Украине передали США, напомнили в ведомстве.

По состоянию на 24 августа на национальном и региональном складах находилось более 11 млн доз вакцин разных производителей:

Pfizer – 37 440 доз на национальном складе, 523 798 доз на региональных и местных складах;

AstraZeneca – 1 807 980 доз на национальном и 1 380 568 доз на региональных и местных складах;

Sinovac – 2 700 560 доз на национальном и 3 808 082 дозы на региональных и местных складах .

25 августа министр здравоохранения Виктор Ляшко говорил, что в Украине есть около 9 млн доз, которые можно использовать для вакцинации. С начала кампании по иммунизации от коронавируса, по его данным, в Украину доставили 18,5 млн доз вакцин.

Поставку еще 6,5 млн доз вакцин разных производителей ожидают в сентябре, уточнили в Минздраве.