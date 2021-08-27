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В Украине установлен новый рекорд вакцинации: 173 тыс. прививок от коронавируса за сутки

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С начала кампании по вакцинации от коронавируса украинцам сделали 8,6 млн прививок
С начала кампании по вакцинации от коронавируса украинцам сделали 8,6 млн прививок
Фото: Covid-19 vaccination / Flickr

За сутки 26 августа в Украине сделали 173 435 прививок от коронавирусной инфекции COVID-19, это новый рекорд вакцинации, проинформировала пресс-служба Минздрава в Facebook.

Первую дозу вчера получили 55 908 украинцев, завершили вакцинацию – 117 527 человек. 

В течение суток прививки украинцам делали 1051 мобильная бригада, 2974 прививочных пункта и 332 центра массовой вакцинации. 

С начала кампании по иммунизации украинцев от коронавируса в стране сделали 8 636 045 прививок. Вакцинированы 5 208 200 человек, 5 208 198 из них получили одну дозу 5 208 198, полностью иммунизированы и получили две дозы – 3 427 847. 

https://www.facebook.com/moz.ukr/posts/1932051273624635

Контекст:

В Украине зарегистрированы вакцины от коронавируса Oxford/AstraZeneca (CovishieldAstraZeneca-SKBio и AstraZeneca), Pfizer/BioNTech (Comirnaty), Sinovac Biotech (CoronaVac) и Johnson & Johnson (Janssen). Также прививки делают вакциной Moderna (Spikevax).

Вакцинация в стране стартовала 24 февраля. С 21 июля в стране стартовал пятый этап вакцинации: привиться могут все желающие в возрасте от 18 лет.

С начала кампании по вакцинации в Украину доставили 18,5 млн доз вакцин, сейчас есть около 9 млн доз, которые можно использовать для вакцинации, говорил глава Минздрава Виктор Ляшко 25 августа. 

Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка
Теги: Украина, вакцинация, рекорд, украинцы, Минздрав, коронавирус SARS-CoV-2 / COVID-19, вакцина, коронавирус, прививки
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