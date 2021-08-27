В Украине подтвердили более 2 тыс. случаев COVID-19. Это новый максимум с начала лета

26 августа в Украине сделали более 53 тыс. тестов на COVID-19 Фото: depositphotos.com

Этот показатель – максимальный с 3 июня, тогда за сутки подтвердили 2266 случаев COVID-19. До этого самый высокий уровень суточной заболеваемости с начала лета фиксировали 20 августа, когда подтвердили 1732 случая инфекции.

Скриншот: covid19.rnbo.gov.ua

За прошлые сутки госпитализировали с коронавирусом 838 человек, выздоровело 1253 пациента, скончалось – 66.

С начала эпидемии в Украине зафиксировали 2 280 203 случая заболевания, 2 204 682 человека выздоровели, 53 632 – умерли.

Вчера украинцам сделали более 53 тыс. тестов на COVID-19, больше всего новых случаев подтвердили в Киеве (262), Харьковской (195), Донецкой (127), Херсонской (124) и Черновицкой (123) областях.