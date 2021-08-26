Все гипотезы о возникновении коронавируса, включая возможную утечку из лаборатории, остаются в силе – ВОЗ

"Текущая ситуация такова, что все гипотезы о происхождении вируса все еще остаются в силе", – сказал Райан, отвечая на вопрос о теории лабораторных утечек.

Он отметил, что. по данным анализа, некоторые версии более вероятны, чем другие, но все гипотезы требуют дальнейшего исследования.

Райан добавил, что китайские ученые проводят собственные исследования происхождения COVID-19. По его словам, в ВОЗ с нетерпением ждут новостей от китайских коллег о ходе этих исследований.