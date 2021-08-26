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Все гипотезы о возникновении коронавируса, включая возможную утечку из лаборатории, остаются в силе – ВОЗ

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Все гипотезы происхождения COVID-19 требуют дальнейшего исследования, говорят в ВОЗ
Все гипотезы происхождения COVID-19 требуют дальнейшего исследования, говорят в ВОЗ
Фото: ЕРА

Во Всемирной организации здравоохранения заявили, что все гипотезы о происхождении коронавируса SARS-CoV-2 остаются в силе. Об этом сказал журналистам директор программы ВОЗ по чрезвычайным ситуациям в области здравоохранения Майкл Райан, сообщает The Guardian.

"Текущая ситуация такова, что все гипотезы о происхождении вируса все еще остаются в силе", – сказал Райан, отвечая на вопрос о теории лабораторных утечек.

Он отметил, что. по данным анализа, некоторые версии более вероятны, чем другие, но все гипотезы требуют дальнейшего исследования.

Райан добавил, что китайские ученые проводят собственные исследования происхождения COVID-19. По его словам, в ВОЗ с нетерпением ждут новостей от китайских коллег о ходе этих исследований.

Контекст:

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года ВОЗ объявила распространение коронавируса пандемией. С тех пор в мире подтвердили 214,1 млн случаев инфицирования коронавирусом, умерло около 4,5 млн человек, свидетельствуют данные американского Университета Джонса Хопкинса, который отслеживает распространение инфекции.

Власти Китая связывали вспышку заболевания с уханьским рынком животных и морепродуктов "Хуанань": первые пациенты были там либо постоянными покупателями, либо продавцами. Ученые полагают, что в цепочке передачи вируса SARS-CoV-2 были задействованы летучие мыши, змеи или панголины (в Китае их мясо считается деликатесом).

В начале пандемии также получила распространение теория о лабораторном происхождении коронавируса. В МИД Китая заявляли, что версия об утечке вируса из лаборатории Уханя не имеет под собой никаких доказательств.

14 января 2021 года в Ухань прибыла миссия ученых ВОЗ из 13 человек, которые расследовали причины пандемии. В итоге миссия не смогла установить точный источник коронавируса. В отчете, опубликованном в марте, наиболее вероятной версией назвали передачу вируса от летучих мышей или панголинов, но, скорее всего, не напрямую, а через еще какое-то животное. Наименее вероятной – что вирус распространился в результате утечки.

В то же время гендиректор ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус 15 июля сказал, что исключать потенциальную связь между пандемией COVID-19 и утечкой вируса из лаборатории в китайском Ухане преждевременно.

Президент США Джо Байден 26 мая дал поручение спецслужбам удвоить усилия по сбору и анализу информации о происхождении COVID-19, сообщала пресс-служба Белого дома. На эту работу он дал 90 дней и попросил информировать Конгресс об итогах.

24 августа, по данным СМИ, Байден получил доклад разведывательных служб о происхождении коронавируса, но ответа на вопрос, имеет ли коронавирус естественное происхождение или же имела место утечка из лаборатории, в нем нет.

ВОЗ 12 августа заявила о намерении провести следующую серию исследований начала пандемии COVID-19.

Теги: ВОЗ, исследование, Всемирная организация здравоохранения, инфекция, коронавирус SARS-CoV-2 / COVID-19, пандемия, коронавирус, Майкл Райан
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