ВОЗ заявила о создании новой группы для выяснения происхожения COVID-19

Гебрейесус заявлял, что рано исключать связь между пандемией COVID-19 и утечкой вируса из лаборатории в Ухане Фото: EPA

"После публикации совместного отчета ВОЗ и Китая об исследованиях первого этапа происхождения вируса SARS-CoV-2 в марте 2021 года ВОЗ наметила следующую серию исследований, которые необходимо провести", – отметили в релизе.

ВОЗ призвала правительства к деполитизации ситуации и сотрудничеству для проведения эффективного расследования.

"Поиск истоков SARS-CoV-2 не является и не должен быть упражнением по приписыванию вины, указанию пальцем или подсчету баллов по политическим мотивам. Жизненно важно знать, как началась пандемия COVID-19, чтобы подать пример для установления истоков всех будущих вторичных событий между животными и людьми", – заявили в ВОЗ.

В сообщении подчеркнули, что страны несут коллективную ответственность за совместную работу и за обеспечение ученых "пространством, необходимым для поиска истоков самой страшной пандемии за столетие".

Следующая серия исследований будет включать изучение исходных данных из самых ранних случаев и сывороток из потенциальных ранних случаев.

Международная научная консультативная группа будет отвечать за консультирование ВОЗ по разработке структуры для систематического изучения появления новых патогенов с пандемическим потенциалом.