Байден получил отчет разведки о происхождении коронавируса. Washington Post назвала его "неубедительным"

Байден получил отчет разведки о происхождении коронавируса, однако в нем нет ответа на этот вопрос Фото: ЕРА

Издание отмечает, что отчет получился "неубедительным", так как в нем нет ответа на вопрос, имеет ли коронавирус естественное происхождение, или же имела место утечка из лаборатории в китайском Ухане. Проанализировав множество разведданных, сотрудники спецслужб не пришли к единому мнению о происхождении вируса, сказал один из собеседников издания.

Другой источник газеты заявил, что разведка "не лучшим образом подготовлена к решению этого вопроса", так как устанавливать происхождение вируса должны в первую очередь ученые, а не сотрудники спецслужб.

Доклад может быть частично обнародован в ближайшее время.