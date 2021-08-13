Китай отверг просьбу ВОЗ о новом расследовании происхождения COVID-19

"В четверг ВОЗ призвала Китай поделиться необработанными данными о самых ранних случаях COVID-19", – отметили в твите.

#UPDATE China has rejected the World Health Organization's calls for a renewed probe into the origins of Covid-19.



On Thursday the @WHO urged China to share raw data from the earliest Covid-19 cases https://t.co/1Hb66YyL7X pic.twitter.com/QqKpEetvdQ — AFP News Agency (@AFP) August 13, 2021

В ВОЗ 12 августа заявили, что создают новую группу для расследования происхождения вируса SARS-CoV-2. В организации призвали правительства стран к деполитизации ситуации и сотрудничеству для проведения эффективного расследования.

"Поиск истоков SARS-CoV-2 не является и не должен быть упражнением по приписыванию вины, указанию пальцем или подсчету баллов по политическим мотивам. Жизненно важно знать, как началась пандемия COVID-19, чтобы подать пример для установления истоков всех будущих сопутствующих событий между животными и людьми", – заявили в ВОЗ.