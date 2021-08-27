Кузин: Наша основная стратегия – это ревакцинация через год

"Сейчас много дискуссий по поводу того, как ревакцинировать население. Есть несколько заявлений фармкомпаний, что бустерная доза вызывает больший иммунный ответ. Но это только заявления. Нет достоверных статей в научных журналах, нет официальных позиций международных организаций, что бустерная доза рекомендована или будет обязательной", – заявил он.
По словам Кузина, украинцам пока не будут вводить бустерную дозу.
"Сейчас наша основная стратегия – это ревакцинация через год... Скорее всего, в конце сентября мы получим новые данные об эффективности бустерной дозы. Стратегии о ревакцинации будут рассматриваться также позже", – сказал главный санврач страны.
28 июля 2021 года Pfizer заявила, что прививка третьей дозой увеличивает защиту от новых вариантов коронавируса, в том числе против "индийского" штамма "Дельта".
В Украине будут вводить третью, бустерную, дозу вакцины Pfizer от коронавирусной инфекции, если Всемирная организация здравоохранения одобрит такую схему применения препарата. Об этом министр здравоохранения Виктор Ляшко заявил 29 июля.
ВОЗ пока изучает информацию о необходимости применения третьей дозы вакцин от коронавируса, которые вводятся по двухдозной схеме, или смешивания препаратов.
Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года ВОЗ объявила распространение коронавируса пандемией.
В Украине зарегистрированы вакцины от коронавируса Oxford/AstraZeneca (Covishield, AstraZeneca-SKBio и AstraZeneca), Pfizer/BioNTech (Comirnaty), Sinovac Biotech (CoronaVac) и Johnson & Johnson (Janssen). Также прививки делают вакциной Moderna.
Вакцинация в стране стартовала 24 февраля. С начала кампании в Украине вакцинированы 5,2 млн человек, две дозы получили 3,4 млн. С 21 июля в стране стартовал пятый этап вакцинации: привиться могут все желающие в возрасте от 18 лет.