Кузин: Наша основная стратегия – это ревакцинация через год

Украинцам пока не будут предлагать третью дозу вакцины от COVID-19 Фото: EPA

"Сейчас много дискуссий по поводу того, как ревакцинировать население. Есть несколько заявлений фармкомпаний, что бустерная доза вызывает больший иммунный ответ. Но это только заявления. Нет достоверных статей в научных журналах, нет официальных позиций международных организаций, что бустерная доза рекомендована или будет обязательной", – заявил он.

По словам Кузина, украинцам пока не будут вводить бустерную дозу.

"Сейчас наша основная стратегия – это ревакцинация через год... Скорее всего, в конце сентября мы получим новые данные об эффективности бустерной дозы. Стратегии о ревакцинации будут рассматриваться также позже", – сказал главный санврач страны.