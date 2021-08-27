Минздрав Украины планирует ввести норму о 80% вакцинации персонала для сферы обслуживания

"Но большинство стран ЕС, где произошли вспышки [штамма] "Дельта", фиксировали большое количество новых случаев именно в учреждениях образования – и не среди учащихся, а среди персонала. Поэтому такая норма в постановлении правительства", – сказал он.
Кузин добавил, что школы, где не привито от COVID-19 большинство работников, не смогут принимать детей. Такое решение принял Кабинет Министров Украины 28 июля.
"Поэтому учителя должны сами решить, хотят ли они нормально работать. Или им придется преподавать дистанционно и при этом чувствовать определенное давление родителей на этот счет", – отметили главный санитарный врач.
Норма о 80% привитого коллектива касается воспитателей детских садов и преподавателей вузов.
"Сейчас разрабатываем варианты, чтобы такие же меры применяли в отношении сотрудников критической инфраструктуры, сферы обслуживания. Но это будет не раньше середины сентября", – сообщил Кузин.
В Украине зарегистрированы вакцины от коронавируса Oxford/AstraZeneca (Covishield, AstraZeneca-SKBio и AstraZeneca), Pfizer/BioNTech (Comirnaty), Sinovac Biotech (CoronaVac) и Johnson & Johnson (Janssen). Также прививки делают вакциной Moderna (Spikevax).
Вакцинация в стране стартовала 24 февраля. С начала кампании в Украине вакцинированы 5,2 млн человек, две дозы получили 3,4 млн. С начала кампании по вакцинации в Украину доставили 18,5 млн доз вакцин, сейчас есть около 9 млн доз, которые можно использовать для вакцинации, говорил глава Минздрава Виктор Ляшко 25 августа.
Согласно постановлению Кабмина, в случае выхода региона из "зеленой" зоны эпидемической опасности должны быть вакцинированы более 80% педагогов, чтобы образовательное учреждение продолжило работу. Министр образования Украины Сергей Шкарлет 10 августа сообщил, что в Украине по состоянию на 15 июля были вакцинированы около 35% педагогов, но данные по регионам существенно отличаются.
Шкарлет также заявил, что если украинцы хотят "иметь здоровую нацию и полноценный образовательный процесс", нужно вакцинироваться.
"Если нет 80% [вакцинированных педагогов в школе], образовательный процесс [в случае попадания региона в "желтую", "оранжевую" или "красную" зоны] проходит в дистанционном или смешанном режиме, но проходит в любом случае", – сказал он.