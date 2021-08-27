Минздрав Украины планирует ввести норму о 80% вакцинации персонала для сферы обслуживания

В Украине две дозы вакцины от коронавируса получили 3,4 млн человек Фото: EPA

"Но большинство стран ЕС, где произошли вспышки [штамма] "Дельта", фиксировали большое количество новых случаев именно в учреждениях образования – и не среди учащихся, а среди персонала. Поэтому такая норма в постановлении правительства", – сказал он.

Кузин добавил, что школы, где не привито от COVID-19 большинство работников, не смогут принимать детей. Такое решение принял Кабинет Министров Украины 28 июля.

"Поэтому учителя должны сами решить, хотят ли они нормально работать. Или им придется преподавать дистанционно и при этом чувствовать определенное давление родителей на этот счет", – отметили главный санитарный врач.

Норма о 80% привитого коллектива касается воспитателей детских садов и преподавателей вузов.

"Сейчас разрабатываем варианты, чтобы такие же меры применяли в отношении сотрудников критической инфраструктуры, сферы обслуживания. Но это будет не раньше середины сентября", – сообщил Кузин.