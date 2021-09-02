"Шаги известны, мы поддерживаем". В Белом доме объяснили позицию Байдена относительно членства Украины в НАТО

После встречи президента Украины Владимира Зеленского и президента США Джо Байдена у Псаки спросили, каково видение главы Белого дома относительно вступления Украины в НАТО.

"Это не то решение, которое могут принять Соединенные Штаты. Мы продолжаем поддерживать и призывать, чтобы двери НАТО были открыты для тех стран, которые готовы и способны выполнять все обязанности относительно членства и сделать свой вклад в безопасность евроатлантической территории", – ответила она.

Спикер Белого дома подчеркнула, что летом на саммите НАТО члены Альянса в совместном заявлении подтвердили "право Украины выбирать собственное будущее, свободное от вмешательства в курс внешней политики".

"Это касается и вопроса стремления Украины вступить в НАТО. Есть шаги, которые Украина должна сделать, и они ей известны. Усилия по улучшению реформы относительно верховенства права, модернизации оборонного сектора, расширения экономического роста. Это те шаги, которые стремящиеся в Альянс страны, как Украина, должны предпринять, чтобы соответствовать стандартам НАТО относительно членства. И мы поддерживаем их усилия в этом направлении", – объяснила Псаки.