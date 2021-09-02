Корниенко считает, что заявление Зеленского и Байдена зафиксировало невозможность возврата к "русскому миру"

"Заявление президентов окончательно фиксирует, что по своим ценностям Украина является частью западного мира. Запад четко отделяет союзников от соперников и демократию от автократии. Мы – на западной стороне этого противостояния, а это значит, что возврата к "русскому миру" не будет", – сказал Корниенко.

По словам политика, такого документа еще никогда не было в истории украино-американских отношений, он предусматривает подписание ряда договоров между США и Украиной и конкретные результаты.