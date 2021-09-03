Совместное заявление Зеленского и Байдена показало: нынешняя администрация США не готова поддержать сближение Украины и НАТО – СМИ

По данным СМИ, американские топ-чиновники говорили Зеленскому не поднимать вопрос членства Украины в НАТО во время встречи с Байденом. Зеленский сделал иначе Фото: ЕРА

На это обратил внимание в авторской статье редактор "Европейской правды" Сергей Сидоренко в материале, который вышел 2 сентября.

Он объяснил, что заявление, хотя и было сделано по итогам встречи, готовили заранее. Документ отображает скорее коллективное мнение американского правительства об Украине и является демонстрацией ожиданий от страны, которые Киев согласился подтвердить публично, говорится в статье.

"Важно как то, что есть в этом документе, так и то, чего там нет. Совместное заявление Украины и США документально подтвердило то, о чем в дипломатических кругах говорят уже несколько месяцев: действующая администрация США не готова поддерживать сближение Украины с НАТО. [...] Но и отказ также не звучит. Похоже, что у Байдена сейчас определяются, что делать с Украиной, и не нашли ответа на этот вопрос даже сами для себя и оставляют возможность для поворота политики Вашингтона как в одну, так и в другую сторону", – пишет Сидоренко.

По данным источников "Европейской правды", часть топ-представителей американского правительства скептически относятся к дальнейшему сближению Украины и НАТО и советовали Зеленскому не поднимать вопрос ПДЧ на встрече с Байденом.

Глава Украинского государства сделал иначе. Зеленский рассказывал после встречи в Белом доме, что много разговаривал с Байденом о вступлении Украины в НАТО.

"Мы говорили о месте, роли и где Украина в этом Альянсе, кроме слов, кроме изменений в нашей Конституции, реальность существования Украины в НАТО – какова она? Я чувствую и слышал, что президент лично поддерживает Украину в вопросе предоставления членства в НАТО. Но каким будет путь, мне сейчас трудно вам сказать", – отметил Зеленский 1 сентября.

Президент Украины хотел узнать, что думает по этому поводу не госсекретарь США Энтони Блинкен или другие американские чиновники, которые неоднократно комментировали тему, а лично Байден, пишет Сидоренко. Журналист напомнил, как Зеленский в интервью Axios признался, что хотел бы спросить Байдена, почему Украина до сих пор не в НАТО.

"Киев хотел понять, что определяет осторожность американской администрации. Нежелание раздражать Путина? Готовность снова пожертвовать интересами Украины, чтобы избежать разногласий с европейскими партнерами вроде Германии? Разочарование? Или что-то другое?" – пояснил Сидоренко.