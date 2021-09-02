Администрация Байдена поддерживает евроатлантические устремления Украины на словах, но не на практике – Вершбоу

Такое мнение 2 сентября на Киевском форуме по безопасности выразил американский дипломат, экс-посол США в России, бывший заместитель генерального секретаря НАТО Александр Вершбоу, передает корреспондент издания "ГОРДОН".

"Когда речь идет о устремлении Украины относительно членства в НАТО, то администрация [президента] США [Джо Байдена] поддерживает на риторике эти устремления. Но опасается что-то делать для этого в практическом плане", – сказал Вершбоу. – Я бы хотел, что, когда мы сейчас работаем над новой cтратегией 2030 для НАТО, наша администрация всерьез восприняла евроатлантические устремления Украины и работала в этом направлении".

Вершбоу говорил в июне, что на сегодняшний день Украина, возможно, не готова ко вступлению в НАТО, но к 2030 году может получить членство в Альянсе.