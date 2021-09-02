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ПОЛИТИКА

Зеленский заявил, что Байден на встрече с ним не называл конкретных сроков вступления Украины в НАТО

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Украина активизировала сотрудничество с НАТО в 2014 году
Украина активизировала сотрудничество с НАТО в 2014 году
Фото: EPA

Президент США Джо Байден во время встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским 1 сентября в Белом доме не называл конкретных сроков вступления Украины в НАТО. Об этом Зеленский рассказал на пресс-конференции, которая транслировалась на странице Офиса президента в Facebook.

"Поддержка была [обсуждалась], сроков не было. Мы много говорили о НАТО. Мы говорили о месте, роли и где Украина в этом Альянсе, кроме слов, кроме изменений в нашей Конституции, реальность существования Украины в НАТО – какова она? Я чувствую и слышал, что президент лично поддерживает Украину в вопросе предоставления членства в НАТО. Но каким будет путь, мне сейчас трудно вам сказать", – заявил он.

https://www.facebook.com/president.gov.ua/videos/568462824353244/

Контекст:

Во время визита Зеленского в Вашингтон США и Украина сделали совместное заявление о стратегическом партнерстве между странами. В частности, оба государства призвали РФ выполнить обязательства по прекращению огня на Донбассе, Вашингтон поддержал право Киева выбирать свой внешнеполитический курс, включая членство в НАТО. Кроме того, правительство США намерено выделить Украине на реформы сотни миллионов долларов в 2021 году.

Украина активизировала сотрудничество с НАТО в 2014 году на фоне оккупации Крыма Россией и вооруженного конфликта на Донбассе. В конце 2014 года Верховная Рада приняла закон, который предусматривает отказ Украины от политики "внеблоковости". В соответствии с Военной доктриной Украины, принятой в 2015 году, углубление сотрудничества с НАТО является приоритетной задачей.

7 февраля 2019 года украинский парламент принял закон о внесении в Конституцию положения о стратегическом курсе государства на приобретение полноправного членства Украины в Европейском союзе и Организации Североатлантического договора. Закон вступил в силу 21 февраля.

В 2018 году НАТО признал за Украиной статус страны-аспиранта – кандидата на членство в Альянсе, в 2020-м Украина получила статус партнера расширенных возможностей.

14 июня 2021 года в Брюсселе состоялся саммит НАТО, в итоговом коммюнике которого отмечалось, что Альянс поддерживает вхождение Украины в НАТО.

Байден говорил, что российская агрессия не станет препятствием для вступления Украины в НАТО. В то же время на вопрос, получит ли Украина план действий для членства в НАТО, он сказал, что "это еще предстоит увидеть" и сначала Украина должна искоренить коррупцию.

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба говорил в июле, что Украина хочет получить от НАТО конкретную информацию о перспективах присоединения к Альянсу. "Если Россия является причиной, не говорите нам, что это из-за недостатка реформ", – подчеркнул Кулеба.

Елена КРАВЧЕНКО
журналист
Теги: США, Украина, НАТО, Джо Байден, Белый дом, Владимир Зеленский, встреча
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