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Байден и Зеленский встретились, Украина завоевала восемь медалей на Паралимпиаде. Главное за день

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Зеленский и Байден встретились в Белом доме
Зеленский и Байден встретились в Белом доме
Фото: president.gov.ua

"ГОРДОН" представляет обзор событий среды, 1 сентября.

Состоялась встреча Зеленского и Байдена

Президенты Украины и США Владимир Зеленский и Джо Байден встретились 1 сентября в Вашингтоне. В Белом доме назвали эту встречу "поворотным моментом в двусторонних отношениях".

Президенты сделали заявления для прессы в Овальном кабинете Белого дома. В частности, Байден сказал, что партнерство между Украиной и США крепко, как никогда, и будет становиться еще крепче, а также добавил, что хочет снова приехать с визитом в Украину.

Зеленский попросил Байдена помочь в освобождении около 450 пленных украинцев, которые находятся в ОРДЛО, в Крыму и РФ, поблагодарил США за полученные более 2 млн доз вакцин от COVID-19, выразил соболезнования Байдену в связи с гибелью американских военных в Афганистане.

После этого встреча лидеров государств продолжилась за закрытыми дверями – сначала в расширенном формате, с участием основных советников, потом, предположительно, с глазу на глаз. 

США и Украина опубликовали совместное заявление

После встречи президентов США и Украина сделали совместное заявление о стратегическом партнерстве между странами.

В нем оба государства призвали РФ выполнить обязательства по прекращению огня на Донбассе, подтвердили, что рассматривают "Северный поток – 2" как угрозу для европейской энергетической безопасности. Вашингтон поддержал право Киева выбирать свой внешнеполитический курс, включая членство в НАТО. В заявлении страны подтвердили, что осенью заключат между собой новую хартию о партнерстве. 

Кроме того, правительство США намерено выделить Украине в этом году $60 млн военной помощи, которая включает противотанковые системы Javelin, дополнительные $12,8 млн на борьбу с пандемией COVID-19, дополнительные $45 млн гуманитарной помощи для людей, пострадавших от конфликта на востоке Украины, и более $463 млн на реформы.

Также 1 сентября в ходе визита украинской делегации в США "Укроборонпром" заключил ряд соглашений с оборонными компаниями США на $2,5 млрдЗеленский представил план трансформации Украины, Минэкономики Украины и Экспортно-импортный банк США заключили меморандум о взаимопонимании, в рамках которого планируются прямые займы со стороны Эксимбанка США для финансирования американского экспорта в Украину в объеме $3 млрд.  

Паралимпиада в Токио

1 сентября в Токио в восьмой день летних Паралимпийских игр 2020 года спортсмены из Украины завоевали восемь наград (две золотые, две серебряные и четыре бронзовые), их общее число у национальной сборной достигло 75. 

Кризис в Афганистане

Байден обратился к нации после вывода войск из Афганистана. Он отметил, что США ошиблись, предполагая, что более 300 тыс. афганских национальных сил безопасности, которые США подготовили и вооружили, станут серьезным противником в их гражданской войне с талибами; подчеркнул, что оставаться в Афганистане для США не имеет смысла; добавил, что Штаты продолжат поддерживать Афганистан с помощью дипломатии, международного влияния и гуманитарной помощи.

В МИД Украины сообщили, что около 200 украинцев и их родственников просят эвакуировать их из Афганистана, и пообещали, что "никто не будет брошен на произвол судьбы".

Нардеп Трухин прокомментировал скандальное ДТП

Народный депутат от "Слуги народа" Александр Трухин подтвердил, что попал в аварию, и заявил, что дал Нацполиции все показания. По его словам, в результате ДТП он получил закрытую черепно-мозговую травму и гипертонический криз и теперь проходит амбулаторное лечение.

Он также заявил, что водители всех машин на месте ДТП прошли тест на алкоголь и "ни у одного показатели алкоголя в крови не превышали норму".

В Харьковской области – новый глава полиции

Новым начальником Нацполиции в Харьковской области стал Станислав Перлин. Он более 17 лет возглавлял Научно-исследовательский экспертно-криминалистический центр МВД Украины, преподает в Харьковском национальном университете внутренних дел.

Теги: США, ДТП, НАТО, Афганистан, Джо Байден, реформы, Паралимпиада, Вашингтон, Владимир Зеленский, медали, Нацполиция, пандемия, коронавирус, Александр Трухин
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