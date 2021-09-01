Клименко представил нового главу полиции Харьковской области

"Приказом главы Национальной полиции Украины [Игоря Клименко] начальником Главного управления Национальной полиции в Харьковской области назначен Станислав Перлин", – указали полицейские.
"Перлин – опытный руководитель, который занимал руководящие должности в районных отделах органов внутренних дел и более 17 лет возглавлял Научно-исследовательский экспертно-криминалистический центр МВД Украины. Я уверен, что новый руководитель сформирует надежную команду и справится со всеми поставленными задачами", – прокомментировал назначение Клименко.
Новый глава ведомства пообещал, что сделает все для "создания надежного пространства безопасности в Харьковской области".
В органах внутренних дел Перлин служит с 1991 года. Он начинал с должности следователя отдела внутренних дел Фрунзенского района. По сведениям KHARKIV Today, кроме экспертно-криминалистического центра полиции, Перлин работает в Харьковском национальном университете внутренних дел старшим преподавателем.
До Перлина Главное управление Национальной полиции Украины в Харьковской области возглавлял Андрей Рубель, который проработал на этой должности почти девять месяцев. По словам Клименко, Рубель продолжит службу в департаменте стратегических расследований Национальной полиции Украины.