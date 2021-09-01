Клименко представил нового главу полиции Харьковской области

"Приказом главы Национальной полиции Украины [Игоря Клименко] начальником Главного управления Национальной полиции в Харьковской области назначен Станислав Перлин", – указали полицейские.

"Перлин – опытный руководитель, который занимал руководящие должности в районных отделах органов внутренних дел и более 17 лет возглавлял Научно-исследовательский экспертно-криминалистический центр МВД Украины. Я уверен, что новый руководитель сформирует надежную команду и справится со всеми поставленными задачами", – прокомментировал назначение Клименко.

Новый глава ведомства пообещал, что сделает все для "создания надежного пространства безопасности в Харьковской области".