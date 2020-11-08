В Ровно продавали должности в подразделениях полиции, их оценивали в суммы от $50 тыс. до $500 тыс. – СБУ

Схему по продаже должностей в структуре МВД организовал действующий сотрудник Нацполиции Ровенской области, сообщили в Службе безопасности Украины.

Служба безопасности Украины разоблачила схему фейковой продажи руководящих должностей в подразделениях Национальной полиции в Ровенской области. Об этом 7 ноября сообщил пресс-центр СБУ.

По версии следствия, организовал схему действующий сотрудник Нацполиции области вместе с сообщниками.

"Злоумышленники, прикрываясь якобы существующими связями в высоких кабинетах, уверяли, что могут пролоббировать вопрос назначения на любые руководящие должности в системе областной Нацполиции. За возможность возглавить ведомство дельцы требовали от действующих сотрудников полиции $500 тыс. Назначение на должность руководителей подразделений полиции оценивалось от $50 тыс. до $100 тыс", – сказано в сообщении.

Правоохранители задержали сотрудника полиции и его сообщника во время получения первой части неправомерной выгоды в размере $25 тыс.