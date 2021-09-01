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ПРОИСШЕСТВИЯ

Нардеп Трухин: Да, я действительно был на месте аварии. И не собирался этого скрывать – ни тогда, ни сейчас

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Александр Трухин: Я сейчас прохожу амбулаторное лечение и очень просил бы понять, что в ближайшее время не готов к излишней публичности
Александр Трухин: Я сейчас прохожу амбулаторное лечение и очень просил бы понять, что в ближайшее время не готов к излишней публичности
Фото: ua.news

Народный депутат от "Слуги народа" Александр Трухин заявил в комментарии агентству "Интерфакс-Украина", что помогал Национальной полиции во время сбора информации при регистрации ДТП 23 августа в Дарницком районе Киева и дал все показания.

"Сразу после инцидента я сам связался с коллегами по партии, сообщил о том, что случилось. При этом, несмотря на шок от аварии, я добровольно предъявил документы сотрудникам Национальной полиции, максимально способствовал им в сборе информации при регистрации ДТП и дал все необходимые показания, – цитирует агентство присланный 1 сентября ответ Трухина на информационный запрос. – Да, я действительно был на месте аварии. И не собирался этого скрывать – ни тогда, ни сейчас. Во время аварии сильно ударился головой. Работники скорой помощи, прибывшие на место происшествия, диагностировали закрытую черепно-мозговую травму и гипертонический криз".

Политик добавил, что водители всех машин на месте ДТП прошли тест на драгерах и эти результаты есть в материалах расследования.

"И, насколько мне известно, ни у одного из них показатели алкоголя в крови не превышали норму, – подчеркнул нардеп. – Не знаю, насколько это уместно, но хочу поблагодарить всех, кто помогал и просто даже подошел; это действительно было очень по-настоящему и искренне – от прохожих и водителей, которые проезжали мимо, до участников самой аварии. Особенно в отношении детей. Насколько я знаю, тяжелых травм никто не получил. Я не поддерживаю связь с пострадавшими, но, в случае необходимости, конечно, готов предоставить им любую помощь и поддержку. Сам я сейчас прохожу амбулаторное лечение и очень просил бы понять, что в ближайшее время не готов к излишней публичности".

Трухин заявил, что, "наблюдая за информационным фоном вокруг себя", догадывается о заказчиках.

"Спасибо за опыт. Время расставит все на свои места", – сказано в заявлении политика.

Контекст:

23 августа в Дарницком районе Киева столкнулись три автомобиляAudi, Ford и Daewoo. СМИ и очевидцы сообщают, что ДТП спровоцировал автомобиль Audi, который врезался в Ford. Этот автомобиль, в свою очередь, въехал в Daewoo. Пострадали шесть человек, в том числе двое детей, глава комитета арбитров Украинской ассоциации футбола Лучано Лучи и его помощник.

Информагентство "Центр новин" и издание "Украинская правда" сообщали, что именно Трухин был за рулем автомобиля.

В МВД не сомневаются, что Трухин был в Audi, но неясно, как пассажир или как водитель.

"Цензор.НЕТ" и "Бабель" со ссылкой на материалы дела писали, что автомобилем управлял другой человек – Виктор Склема. Предположительно, он помощник еще одного пассажира машины, депутата Полтавского облсовета и руководителя местной ячейки "Слуги народа" Фахраддина Мухтарова, сообщал "Цензор.НЕТ".

По факту ДТП открыли уголовное производство по ч. 1 ст. 286 (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) Уголовного кодекса Украины, рассказала "Радіо Свобода" пресс-секретарь полиции Юлия Гирдвилис.

31 августа в Нацполиции сообщили, что дело передано в Госбюро расследований, "учитывая наличие среди фигурантов уголовного производства спецсубъекта – народного депутата Украины".

Теги: ДТП, авария, расследование, уголовное производство, Слуга народа, пассажиры, Александр Трухин, нардеп
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