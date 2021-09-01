Нардеп Трухин: Да, я действительно был на месте аварии. И не собирался этого скрывать – ни тогда, ни сейчас

Александр Трухин: Я сейчас прохожу амбулаторное лечение и очень просил бы понять, что в ближайшее время не готов к излишней публичности Фото: ua.news

"Сразу после инцидента я сам связался с коллегами по партии, сообщил о том, что случилось. При этом, несмотря на шок от аварии, я добровольно предъявил документы сотрудникам Национальной полиции, максимально способствовал им в сборе информации при регистрации ДТП и дал все необходимые показания, – цитирует агентство присланный 1 сентября ответ Трухина на информационный запрос. – Да, я действительно был на месте аварии. И не собирался этого скрывать – ни тогда, ни сейчас. Во время аварии сильно ударился головой. Работники скорой помощи, прибывшие на место происшествия, диагностировали закрытую черепно-мозговую травму и гипертонический криз".

Политик добавил, что водители всех машин на месте ДТП прошли тест на драгерах и эти результаты есть в материалах расследования.

"И, насколько мне известно, ни у одного из них показатели алкоголя в крови не превышали норму, – подчеркнул нардеп. – Не знаю, насколько это уместно, но хочу поблагодарить всех, кто помогал и просто даже подошел; это действительно было очень по-настоящему и искренне – от прохожих и водителей, которые проезжали мимо, до участников самой аварии. Особенно в отношении детей. Насколько я знаю, тяжелых травм никто не получил. Я не поддерживаю связь с пострадавшими, но, в случае необходимости, конечно, готов предоставить им любую помощь и поддержку. Сам я сейчас прохожу амбулаторное лечение и очень просил бы понять, что в ближайшее время не готов к излишней публичности".

Трухин заявил, что, "наблюдая за информационным фоном вокруг себя", догадывается о заказчиках.

"Спасибо за опыт. Время расставит все на свои места", – сказано в заявлении политика.