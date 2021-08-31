Расследование ДТП с участием нардепа Трухина передано в ГБР – полиция Киева

"Соответствующую подследственность определил за Государственным бюро расследований процессуальный руководитель, учитывая наличие среди фигурантов уголовного производства спецсубъекта – народного депутата Украины", – говорится в сообщении.
В полиции Киева рассказали, что в ходе проведения следственных действий "один из свидетелей сообщил, что за рулем Audi находился мужчина, как выяснилось – народный депутат Украины".
"В то же время другие свидетели отрицают эти показания", – добавили в правоохранительном ведомстве.
Отмечается, что согласно законодательству, в случае наличия информации о возможном совершении преступления спецсубъектом процессуальный руководитель обязан изменить подследственность.
"Поэтому следователи полиции направили письмо в прокуратуру с ходатайством о передаче материалов указанного уголовного производства к соответствующему правоохранительному органу... Все материалы, собранные следователями полиции, в полном объеме будут переданы в ГБР", – резюмировали в полиции Киева.
23 августа в Дарницком районе Киева столкнулись три автомобиля: Audi, Ford и Daewoo. СМИ и очевидцы сообщают, что ДТП спровоцировал автомобиль Audi, который врезался в Ford. Этот автомобиль, в свою очередь, въехал в Daewoo. Пострадали шесть человек, в том числе двое детей, глава комитета арбитров Украинской ассоциации футбола Лучано Лучи и его помощник.
Трухин пока не комментировал инцидент. Информагентство "Центр новин" и издание "Украинская правда" сообщали, что именно он был за рулем автомобиля. В МВД не сомневаются, что Трухин был в Audi, но пока неясно, как пассажир или как водитель. "Цензор.НЕТ" и "Бабель" пишут, что в полиции считают: автомобилем управлял другой человек – Виктор Склема. Предположительно, он помощник еще одного пассажира машины, депутата Полтавского облсовета и руководителя местной ячейки "Слуги народа" Фахраддина Мухтарова, писал "Цензор.НЕТ".
По факту ДТП открыли уголовное производство по ч. 1 ст. 286 (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) Уголовного кодекса Украины, рассказала "Радіо Свобода" пресс-секретарь полиции Юлия Гирдвилис.
Трухин – глава областной ячейки партии "Слуга народа" в Полтавской области. По данным издания "Полтавщина", нардеп 23 августа принимал участие в мероприятиях по случаю Дня флага, а потом пил виски с руководством области в ресторане "Лилея".