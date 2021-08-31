Расследование ДТП с участием нардепа Трухина передано в ГБР – полиция Киева

"Соответствующую подследственность определил за Государственным бюро расследований процессуальный руководитель, учитывая наличие среди фигурантов уголовного производства спецсубъекта – народного депутата Украины", – говорится в сообщении.

В полиции Киева рассказали, что в ходе проведения следственных действий "один из свидетелей сообщил, что за рулем Audi находился мужчина, как выяснилось – народный депутат Украины".

"В то же время другие свидетели отрицают эти показания", – добавили в правоохранительном ведомстве.

Отмечается, что согласно законодательству, в случае наличия информации о возможном совершении преступления спецсубъектом процессуальный руководитель обязан изменить подследственность.

"Поэтому следователи полиции направили письмо в прокуратуру с ходатайством о передаче материалов указанного уголовного производства к соответствующему правоохранительному органу... Все материалы, собранные следователями полиции, в полном объеме будут переданы в ГБР", – резюмировали в полиции Киева.