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Нардеп от "Слуги народа" Трухин был на месте ДТП, но неизвестно, управлял ли автомобилем – МВД

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Трухин был в автомобиле Audi, но пока неясно, как пассажир или как водитель, говорят в МВД
Трухин был в автомобиле Audi, но пока неясно, как пассажир или как водитель, говорят в МВД
Скриншот: Oleksii Bratushchak / Facebook

Нардеп от "Слуги народа" Александр Трухин был на месте ДТП, которое произошло 23 августа в Дарницком районе Киева. Об этом в комментарии "Сегодня" сказал 30 августа глава департамента коммуникаций Министерства внутренних дел Украины Артем Шевченко.

По данным "Сегодня", Трухин был в Audi, которая врезалась в автомобиль с главой комитета арбитров Украинской ассоциации футбола Лучано Лучи, но полиция еще не выяснила, кто управлял машиной. 

"Следствие ведет полиция Киева. Из опубликованных материалов видно, что Трухин там был. Как пассажир или водитель – это установит следствие. Что, собственно, сейчас и делается", – сказал Шевченко. 

В окружении нардепа изданию рассказали, что Трухин сам "фактически никогда" не водит автомобиль, а пользуется услугами водителя. Фамилию водителя не называют, уточняется лишь, что его зовут Роман. 

Контекст:

Известно, что 23 августа в Дарницком районе Киева столкнулись три автомобиля. Audi врезалось в Ford, эту машину, в свою очередь, отбросило на Daewoo. Пострадали шесть человек, в том числе Лучи, его помощник и двое детей, которые ехали в Daewoo. 

Пресс-секретарь полиции Юлия Гирдвилис рассказала "Радіо Свобода", что по факту ДТП открыли уголовное производство по ч. 1 ст. 286 (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) Уголовного кодекса Украины. Расследует ДТП полиция. 

Трухин пока не комментировал инцидент. Информагентство "Центр новин" и издание "Украинская правда" сообщали, что именно он был за рулем автомобиля.

"Цензор.НЕТ" и "Бабель" пишут, что в полиции считают: автомобилем управлял другой человек –  Виктор Склема – предположительно, помощник еще одного пассажира машины, депутата Полтавского облсовета и руководителя местной ячейки "Слуги народа" Фахраддина Мухтарова.

По информации СМИ, нардеп, который в тот день был в Полтаве на торжествах по случаю Дня флага, после мероприятий употреблял спиртные напитки.

Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка
Теги: ДТП, автомобили, уголовное производство, Александр Трухин, нардеп
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