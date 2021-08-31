Нардеп от "Слуги народа" Трухин был на месте ДТП, но неизвестно, управлял ли автомобилем – МВД

Трухин был в автомобиле Audi, но пока неясно, как пассажир или как водитель, говорят в МВД Скриншот: Oleksii Bratushchak / Facebook

По данным "Сегодня", Трухин был в Audi, которая врезалась в автомобиль с главой комитета арбитров Украинской ассоциации футбола Лучано Лучи, но полиция еще не выяснила, кто управлял машиной.

"Следствие ведет полиция Киева. Из опубликованных материалов видно, что Трухин там был. Как пассажир или водитель – это установит следствие. Что, собственно, сейчас и делается", – сказал Шевченко.

В окружении нардепа изданию рассказали, что Трухин сам "фактически никогда" не водит автомобиль, а пользуется услугами водителя. Фамилию водителя не называют, уточняется лишь, что его зовут Роман.