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За рулем попавшего в ДТП авто с нардепом Трухиным был помощник депутата Полтавского облсовета – СМИ

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Производство по факту ДТП расследует полиция
Производство по факту ДТП расследует полиция
Фото: censor.net

Водителем Audi A8 с регистрационными номером АЕ 1046 ОК, в ДТП с участием которой 23 августа пострадал в том числе глава комитета арбитров Украинской ассоциации футбола Лучано Лучи, был не нардеп от "Слуги народа" Александр Трухин. Об этом 30 августа написали со ссылкой на материалы МВД "Цензор.НЕТ" и "Бабель".

Журналисту "Цензор.НЕТ" удалось получить справку по автомобилю Audi A8, который попал в ДТП. Издание отмечает, что за рулем был Виктор Склема – предположительно, помощник еще одного пассажира машины, депутата Полтавского облсовета и руководителя местной ячейки "Слуги народа" Фахраддина Мухтарова.

"ДТП произошло 23 августа 2021 года примерно в 15.45 на Бориспольском шоссе, на расстоянии примерно 1 км до Харьковской площади. В нем столкнулись автомобиль Audi A8 (АЕ 1046 ОК) под управлением водителя Склемы В.В., который двигался со стороны города Борисполь в направлении Киева, с автомобилем Ford Kuga (АА 6105 МГ) под управлением водителя Мацко Р., который двигался в попутном направлении. А дальше Ford Kuga уже столкнулся с автомобилем Daewoo Lanos (АИ 3365 ВС) под управлением Шовкошитного В.Ф. Пассажирами Ford Kuga указаны уже известные Лучи и [его помощник Роман] Лишень, попавшие в больницу. в Daewoo Lanos ехали в качестве пассажиров два человека по фамилии Молнер. А вот в Audi A8 ехали Мухтаров Ф.А. и Трухин А.Н.", – сказано в статье "Цензор.НЕТ".

"Бабель" сообщил, что расследование по уголовному производству, которое открыли после аварии, ведет отдел преступлений в сфере транспорта Главного управления Национальной полиции в Киеве.

"В материалах указывается, что за рулем Audi A8 был Виктор Склема, а пассажиры — Александр Трухин и Фахраддин Мухтаров. Авто двигалась в сторону столицы. Примерно в 15.45 в километре от Харьковской площади в Киеве Audi врезалась сначала в Ford Kuga, а затем — в Daewoo Lanos. Всего в результате аварии травмы получили шесть человек. Это пассажиры Audi A8, Ford Kuga (председатель комитета арбитров Украинской ассоциации футбола итальянец Лучано Лучи и его помощник) и Daewoo Lanos", – отмечает издание.

Контекст:

Информагентство "Центр новин" утверждало, что за рулем авто, которое врезалось в машину Лучи, был Трухин. В сюжете канала Live видно, что мужчина, похожий на Трухина, был на месте ДТП. 

О том, что за рулем был Трухин, написала также "Украинская правда" со ссылкой на источники в Министерстве внутренних дел.

Производство по факту ДТП расследует полиция, сообщила пресс-секретарь Госбюро расследований Ольга Чиканова.

Теги: СМИ, МВД, ДТП, автомобили, расследование, Слуга народа, Audi, Александр Трухин
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