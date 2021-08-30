Полиция расследует ДТП с участием нардепа от "Слуги народа" Трухина – ГБР

По данным СМИ, в ДТП с участием Трухина (на фото человек, похожий на него, стоит слева) пострадали шесть человек Фото: Kostyantyn Andriyuk / Facebook

"Расследованием этого дела занимается Нацполиция. И в настоящее время никакая официальная информация в ГБР не поступала", – сказала она изданию.

ДТП произошло 23 августа в Дарницком районе Киева. Как сообщала пресс-служба Украинской ассоциации футбола, в нем пострадали глава комитета арбитров Украинской ассоциации футбола Лучано Лучи, его помощник Роман Лишень и водитель.

"Автомобиль стоял на перекрестке, остановившись на красный свет светофора. И в этот момент в него врезался другой автомобиль. В результате ДТП Лучано Лучи, Роман Лишень и водитель получили травмы различной степени тяжести", – сказано в релизе УАФ.

Информагентство "Центр новин" писало, что за рулем авто, которое врезалось в машину Лучи, был Трухин. В сюжете канала Live видно, что мужчина, похожий на Трухина, был на месте ДТП (он там в черном пиджаке и белой рубашке), сюжет в Facebook опубликовал журналист Алексей Братущак. Очевидцы говорили каналу, что именно Трухин спровоцировал столкновение.

Всего в ДТП попали три автомобиля: Ford, в котором ехал Лучи, Audi, где за рулем был, вероятно, Трухин, и Daewoo. Audi врезался в Ford, а тот отбросило на Daewoo, писал "Центр новин". Пострадали шесть человек, среди них, кроме Лучи, Лишеня и их водителя, двое детей.

Источники "Украинской правды" в Министерстве внутренних дел сообщили, что за рулем был именно Трухин. В партии от комментариев отказываются, сам нардеп отключил телефон, пишет издание. Факт ДТП журналистам в полиции подтвердили, но имен участников не назвали.

Почему факт ДТП расследует полиция, а не ГБР, в Госбюро не уточнили. В подследственности ГБР – высшие должностные лица, судьи, работники правоохранительных органов, а также те, кто совершил военные преступления.