Ряд депутатов от "Слуги народа" пытались заблокировать выделение денег для строительной реформы – СМИ

Агентство напомнило, что новую инспекцию создали постановлением Кабмина в декабре 2020 года, на конкурсе выбрали руководителя, но полноценно этот орган сможет заработать, когда ведомство наберет хотя бы 30% от сотрудников – это около 200 человек. 7 июля 2021 года Кабинет Министров распорядился перераспределить деньги на деятельность ГИАГ в рамках расходов на работу Минрегиона и выделить на эту статью около 71,5 млн грн. Перераспределение финансирования должен согласовать своим решением комитет Верховной Рады по вопросам бюджета, отмечает "РБК-Украина".

"Однако, когда 14 июля вопрос о выделении денег на ГИАГ был вынесен на голосование, по словам одного из участников заседания, стали происходить странные вещи. Отдельные подробности описал на своей странице в Facebook глава исполнительного комитета Совета реформ Михаил Саакашвили. По его словам, не голосовали и активно блокировали вопрос финансирования ГИАГ глава временной следственной комиссии ВР по вопросам расследования коррупции в ликвидированной ГАСИ Андрей Пузийчук ("Батьківщина"), а также член комитета Арсений Пушкаренко ("Слуга народа"). По данным участников, не голосовали за вопрос также члены комитета от “слуг” Леся Забуранна, Александр Трухин, Любовь Шпак и ряд других", – сказано в публикации.

Авторы заявляют, что позиция Пузийчука по вопросу ГАСИ и ГИАГ "в целом понятна", так как он в прошлом имел отношение к ряду строительных компаний и может быть заинтересованным в затягивании с запуском нового органа.

"Однако сразу несколько участников заседания обратили внимание на неожиданно агрессивное противостояние вопросу финансирования ГИАГ со стороны Арсения Пушкаренко, депутата от “Слуг народа”. Когда после первого голосования вопрос не набрал достаточного количества голосов и глава комитета Юрий Аристов поставил его на повторное голосование, Пушкаренко не просто громко выражал свое недовольство “нарушением регламента”, но и прямо оскорблял присутствовавшего на заседании Семена Кривоноса как нелегитимно назначенного главу ГИАГ. На второй день, когда голосование все же удалось провести результативно, он активно угрожал Аристову направлением заявления в Государственное бюро расследований о якобы превышении полномочий", – сказано в статье.

Источники агентства заявили, что раньше Пушкаренко, Забуранную и Трухина не замечали в интересах в строительной отрасли. Но при этом Пушкаренко и Пузийчук отвечают за работу своих партий в Житомирской области, а Трухина Пушкаренко знает по "волонтерской линии" не меньше шести лет.

Комитет принял решение без участия этих нардепов, отмечает "РБК-Украина".

"Какие еще вопросы, связанные со строительством или архитектурно-градостроительном контролем захотят заблокировать "слуги" в следующий раз – предстоит выяснить уже в сентябре, когда в Раде будет во втором чтении рассматриваться профильный законопроект", – сказано в статье.