ГБР провело обыски у руководства ГАСИ Украины. Им грозит до шести лет лишения свободы

Государственное бюро расследований 24 февраля провело обыски, в частности, у руководства Государственной архитектурно-строительной инспекции Украины.

Следователи Государственного бюро расследований (ГБР) проводят досудебное расследование уголовного производства по факту злоупотребления служебным положением должностными лицами государственных органов при выдаче разрешительных документов на строительство. Об этом 24 февраля сообщила пресс-служба ведомства.

"С целью выявления вещественных доказательств преступной деятельности ГБР 24 февраля провело ряд обысков, в частности, у руководства Государственной архитектурно-строительной инспекции Украины", – говорится в сообщении.

В ведомстве отметили, что проводят досудебное расследование по факту злоупотребления служебным положением должностными лицами государственных органов при выдаче разрешительных документов на строительство (ч. 2 ст. 364 Уголовного кодекса Украины). Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до шести лет.

Досудебное расследование в уголовном производстве осуществляют следователи Главного следственного управления ГБР при оперативном сопровождении Главного оперативного управления ГБР.

фотогалерея ( 1 из 3) Фото: dbr.gov.ua Фото: dbr.gov.ua Фото: dbr.gov.ua

24 февраля Кабмин сменил главу ГАСИ: вместо Ирины Король временно исполняющим обязанности главы ГАСИ стал Сергей Галицин.

Главная функция ГАСИ – государственный контроль за соблюдением законодательства в сфере градостроительной деятельности, проектной документации, строительных норм, государственных стандартов и правил. Президент Украины Владимир Зеленский называл ГАСИ одним из наиболее коррумпированных органов и обещал, что ее ликвидируют.

13 марта 2020 года правительство приняло постановление №218, согласно которому ГАСИ должна быть ликвидирована, а вместо нее должны появиться три новых органа: Государственная инспекция градостроительства, Государственное агентство по техническому регулированию в градостроительстве и Государственная сервисная служба градостроительства.