СМИ опубликовали видео с места ДТП, в котором, возможно, участвовал нардеп от "Слуги народа"

На видео видно, что на месте ДТП был человек, похожий на Трухина Фото: pravda.com.ua

На кадрах видны разбитые Audi, Ford и Daewoo, автомобиль спасателей, а также пострадавший, который лежит на асфальте.

Кроме того, на видео зафиксировали, что на месте происшествия был человек, похожий на народного депутата от "Слуги народа" Александра Трухина. Есть также кадры, где видно, что он (в черном пиджаке и белой рубашке) подходил к пострадавшему (таймкод: 0.18–0.23).