СМИ опубликовали видео с места ДТП, в котором, возможно, участвовал нардеп от "Слуги народа"

На кадрах видны разбитые Audi, Ford и Daewoo, автомобиль спасателей, а также пострадавший, который лежит на асфальте.
Кроме того, на видео зафиксировали, что на месте происшествия был человек, похожий на народного депутата от "Слуги народа" Александра Трухина. Есть также кадры, где видно, что он (в черном пиджаке и белой рубашке) подходил к пострадавшему (таймкод: 0.18–0.23).
Известно, что 23 августа в Дарницком районе Киева столкнулись три автомобиля. Audi, за рулем которого, по неподтвержденной информации, был Трухин, врезался в Ford, эту машину, в свою очередь, отбросило на Daewoo. Пострадали шесть человек, в том числе двое детей и глава комитета арбитров Украинской ассоциации футбола Лучано Лучи.
Пресс-секретарь полиции Юлия Гирдвилис рассказала "Радіо Свобода", что по факту ДТП открыли уголовное производство по ч. 1 ст. 286 (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) Уголовного кодекса Украины. Расследует ДТП полиция.
Трухин пока не комментировал инцидент.
По информации СМИ, нардеп, который в тот день был в Полтаве на торжествах по случаю Дня флага, после мероприятий употреблял спиртные напитки.