Перед ДТП, в котором пострадали шесть человек, нардеп Трухин пил виски – СМИ

Трухин, который возглавляет областную ячейку партии "Слуга народа", принимал участие в торжественных мероприятиях по случаю Дня флага – был на открытии самого высокого флагштока с государственным флагом в Полтаве.

Потом, как выяснило издание, нардеп вместе с главой областной государственной администрации Олегом Синегубовым и главой областного совета Александром Биленьким примерно с 11.00 до 12.00 обедал в ресторане "Лилея".

В ресторане, по информации "Полтавщины", Трухин пил виски. Нардепу якобы делали замечания, что ему еще садиться за руль, но он "отшучивался, что наши законы имеют строгое наказание, но они необязательны для исполнения".

"Итак, Трухин пил наравне с полтавчанами, а затем сел за руль автомобиля Audi и поехал в направлении Киева. Есть информация, что автомобиль Трухина останавливался на трассе возле ресторана "Каспий" (село Лобкова Балка за Хоролом). Этот ресторан принадлежит однопартийцу Трухина, который сейчас является руководителем фракции "Слуга народа" в Полтавском областном совете. Пока неизвестно, сколько еще выпил народный депутат Трухин в ресторане "Каспий", – рассказал автор статьи.

ДТП с участием Трухина, по данным издания, произошло в 15.45.