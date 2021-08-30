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ПРОИСШЕСТВИЯ

Перед ДТП, в котором пострадали шесть человек, нардеп Трухин пил виски – СМИ

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Трухин не комментировал ДТП
Трухин не комментировал ДТП
Фото: Слуга народу - Трухін Олександр - Округ 40 / Facebook

Народный депутат от "Слуги народа" Александр Трухин 23 августа – в день, когда произошло ДТП, возможно, с его участием, – был в Полтаве, сообщило издание "Полтавщина".

Трухин, который возглавляет областную ячейку партии "Слуга народа", принимал участие в торжественных мероприятиях по случаю Дня флага – был на открытии самого высокого флагштока с государственным флагом в Полтаве. 

Потом, как выяснило издание, нардеп вместе с главой областной государственной администрации Олегом Синегубовым и главой областного совета Александром Биленьким примерно с 11.00 до 12.00 обедал в ресторане "Лилея". 

В ресторане, по информации "Полтавщины", Трухин пил виски. Нардепу якобы делали замечания, что ему еще садиться за руль, но он "отшучивался, что наши законы имеют строгое наказание, но они необязательны для исполнения".

"Итак, Трухин пил наравне с полтавчанами, а затем сел за руль автомобиля Audi и поехал в направлении Киева. Есть информация, что автомобиль Трухина останавливался на трассе возле ресторана "Каспий" (село Лобкова Балка за Хоролом). Этот ресторан принадлежит однопартийцу Трухина, который сейчас является руководителем фракции "Слуга народа" в Полтавском областном совете. Пока неизвестно, сколько еще выпил народный депутат Трухин в ресторане "Каспий", – рассказал автор статьи. 

ДТП с участием Трухина, по данным издания, произошло в 15.45.

Контекст:

Известно, что 23 августа в Дарницком районе Киева столкнулись три автомобиля. Audi, где за рулем, по неподтвержденной информации, был Трухин, врезалось в Ford, эту машину, в свою очередь, отбросило на Daewoo. Пострадали шесть человек, в том числе двое детей и глава комитета арбитров Украинской ассоциации футбола Лучано Лучи. 

Пресс-секретарь полиции Юлия Гирдвилис рассказала "Радіо Свобода", что по факту ДТП открыли уголовное производство по ч. 1 ст. 286 (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) Уголовного кодекса Украины. Расследует ДТП полиция. 

Трухин пока не комментировал инцидент.

Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка
Теги: СМИ, ДТП, автомобили, Полтава, ресторан, виски, безопасность, уголовное производство, Слуга народа, Александр Трухин
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