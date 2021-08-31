Пассажирка Daewoo, которая попала в ДТП с участием нардепа Трухина, рассказала свою версию событий

Галина Молнар: Всем участникам ДТП желаю выздоровления, чтобы поскорее это закончилось. Всем здоровья Скриншот: РБК-Україна / YouTube

"23 августа мы ехали в Киев из Борисполя и попали в ДТП. Столкнулись две машины и задели нашу третью. Мы были пассажирами в машине Daewoo. О том, что там был народный депутат, мы узнали через пару дней после аварии, когда об этом начали писать в Facebook и на других сайтах. Во время самой аварии никто не рассказывал, что он депутат", – рассказала она.

Молнар добавила, что после ДТП никто никому не угрожал и не давил.

"Также никого не заставляли отключать телефоны, каждый снимал, что хотел", – заявила она.

Пассажиры Daewoo в аварии не пострадали, двоих детей медики просто осмотрели, сообщила женщина.

"Да, дети испугались, "скорая" их забрала, чтобы проверить состояние. Травм не обнаружили. У них все хорошо. Поэтому многое из того, что писали, – неправда", – подчеркнула участница событий.

Оба водителя – участника происшествия подходили к Daewoo, выясняли, в каком состоянии дети, сообщила она.

"У обоих водителей тоже был испуг, все были испуганы, потому что это авария и это страшно. Но они были адекватны. Виктору [Склеме], водителям, всем участникам ДТП желаю выздоровления, чтобы поскорее это закончилось. Всем здоровья", – подытожила Молнар.

ВИДЕО

Видео: РБК-Україна / YouTube