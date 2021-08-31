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ПРОИСШЕСТВИЯ

Пассажирка Daewoo, которая попала в ДТП с участием нардепа Трухина, рассказала свою версию событий

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Галина Молнар: Всем участникам ДТП желаю выздоровления, чтобы поскорее это закончилось. Всем здоровья
Галина Молнар: Всем участникам ДТП желаю выздоровления, чтобы поскорее это закончилось. Всем здоровья
Скриншот: РБК-Україна / YouTube

31 августа агентство "РБК-Украина" опубликовало комментарий Галины Молнар – пассажирки Daewoo, это авто стало третьим в ДТП с участием народного депутата от "Слуги народа" Александра Трухина 23 августа на Бориспольской трассе.

"23 августа мы ехали в Киев из Борисполя и попали в ДТП. Столкнулись две машины и задели нашу третью. Мы были пассажирами в машине Daewoo. О том, что там был народный депутат, мы узнали через пару дней после аварии, когда об этом начали писать в Facebook и на других сайтах. Во время самой аварии никто не рассказывал, что он депутат", – рассказала она.

Молнар добавила, что после ДТП никто никому не угрожал и не давил.

"Также никого не заставляли отключать телефоны, каждый снимал, что хотел", – заявила она.

Пассажиры Daewoo в аварии не пострадали, двоих детей медики просто осмотрели, сообщила женщина.

"Да, дети испугались, "скорая" их забрала, чтобы проверить состояние. Травм не обнаружили. У них все хорошо. Поэтому многое из того, что писали, – неправда", – подчеркнула участница событий.

Оба водителя – участника происшествия подходили к Daewoo, выясняли, в каком состоянии дети, сообщила она.

"У обоих водителей тоже был испуг, все были испуганы, потому что это авария и это страшно. Но они были адекватны. Виктору [Склеме], водителям, всем участникам ДТП желаю выздоровления, чтобы поскорее это закончилось. Всем здоровья", – подытожила Молнар.

ВИДЕО
Видео: РБК-Україна / YouTube
Контекст:

23 августа в Дарницком районе Киева столкнулись три автомобиляAudi, Ford и Daewoo. СМИ и очевидцы сообщают, что ДТП спровоцировал автомобиль Audi, который врезался в Ford. Этот автомобиль, в свою очередь, въехал в Daewoo. Пострадали шесть человек, в том числе двое детей, глава комитета арбитров Украинской ассоциации футбола Лучано Лучи и его помощник.

Трухин пока не комментировал инцидент. Информагентство "Центр новин" и издание "Украинская правда" сообщали, что именно он был за рулем автомобиля. В МВД не сомневаются, что Трухин был в Audi, но пока неясно, как пассажир или как водитель. "Цензор.НЕТ" и "Бабель" пишут, что в полиции считают: автомобилем управлял другой человек – Виктор Склема. Предположительно, он помощник еще одного пассажира машины, депутата Полтавского облсовета и руководителя местной ячейки "Слуги народа" Фахраддина Мухтарова, писал "Цензор.НЕТ".

По факту ДТП открыли уголовное производство по ч. 1 ст. 286 (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) Уголовного кодекса Украины, рассказала "Радіо Свобода" пресс-секретарь полиции Юлия Гирдвилис. Расследует ДТП полиция.

Теги: ДТП, автомобили, авария, происшествия, уголовное производство, пассажиры, Александр Трухин, травмы
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