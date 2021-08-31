Корниенко прокомментировал ДТП с участием Трухина

Корниенко не смог подтвердить участие Трухина в инциденте.
"Мы об этом тоже узнали из СМИ. Мы ждем в первую очередь реакции Национальной полиции. Если они какую-то имеют там информацию, то должны публично ее предоставлять. В других случаях, где были наши депутаты задействованы в качестве водителей, эта информация была. Думаю, что и здесь будет. Также, думаю, можно обратиться за комментариями к Александру [Трухину]. Мы можем только продолжать последовательно подчеркивать, что мы за беспристрастные расследования в подобных случаях", – заявил он.
Нардеп сказал, что нужно "следить за ходом расследования и делать выводы по материалам правоохранительных органов".
23 августа в Дарницком районе Киева столкнулись три автомобиля: Audi, Ford и Daewoo. СМИ и очевидцы сообщают, что ДТП спровоцировал автомобиль Audi, который врезался в Ford. Этот автомобиль, в свою очередь, въехал в Daewoo. Пострадали шесть человек, в том числе двое детей, глава комитета арбитров Украинской ассоциации футбола Лучано Лучи и его помощник.
Трухин – глава областной ячейки партии "Слуга народа" в Полтавской области. По данным издания "Полтавщина", нардеп, который в тот день был в Полтаве на торжествах по случаю Дня флага, после мероприятий употреблял спиртные напитки.
Трухин пока не комментировал инцидент. Информагентство "Центр новин" и издание "Украинская правда" сообщали, что именно он был за рулем автомобиля. В МВД не сомневаются, что Трухин был в Audi, но пока неясно, как пассажир или как водитель. "Цензор.НЕТ" и "Бабель" пишут, что в полиции считают: автомобилем управлял другой человек.
По факту ДТП открыли уголовное производство по ч. 1 ст. 286 (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) Уголовного кодекса Украины, рассказала "Радіо Свобода" пресс-секретарь полиции Юлия Гирдвилис. Расследует ДТП полиция.