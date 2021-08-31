Корниенко прокомментировал ДТП с участием Трухина

Корниенко не смог подтвердить участие Трухина в инциденте.

"Мы об этом тоже узнали из СМИ. Мы ждем в первую очередь реакции Национальной полиции. Если они какую-то имеют там информацию, то должны публично ее предоставлять. В других случаях, где были наши депутаты задействованы в качестве водителей, эта информация была. Думаю, что и здесь будет. Также, думаю, можно обратиться за комментариями к Александру [Трухину]. Мы можем только продолжать последовательно подчеркивать, что мы за беспристрастные расследования в подобных случаях", – заявил он.

Нардеп сказал, что нужно "следить за ходом расследования и делать выводы по материалам правоохранительных органов".