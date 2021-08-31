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Разумков ожидает, что Трухин прокомментирует ДТП с его участием: Чтобы не занимались домыслами

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Полиция установила, что Трухин был в автомобиле, который спровоцировал ДТП, но пока неясно, как пассажир или водитель
Полиция установила, что Трухин был в автомобиле, который спровоцировал ДТП, но пока неясно, как пассажир или водитель
Фото: Слуга народу - Трухін Олександр - Округ 40 / Facebook

Спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков ожидает, что Министерство внутренних дел передаст уголовное производство по факту ДТП с участием народного депутата от "Слуги народа" Александра Трухина Государственному бюро расследований.

Об этом Разумков заявил на брифинге в Киеве 31 августа, передает корреспондент издания "ГОРДОН"

"Я думаю, что средствам массовой информации следовало бы даже сказать, кто предлагал [удалить публикации о ДТП] или предоставить информацию правоохранителям, потому что это очень интересно. Дело даже не в ДТП, потому что все мы – люди и все можем попасть в ДТП. Вопрос в другом: если будут подтверждаться все другие факты, связанные с этим происшествием, то реакция должна быть жесткой. [...] Я лично буду прилагать максимум усилий, чтобы никто на правоохранителей не осуществлял давление. Насколько я понимаю, сейчас это дело должно будет забрать ГБР у МВД, у Национальной полиции, потому что это зона ответственности именно его. И надеюсь, что расследование будет абсолютно непредвзятым", – сказал он.

Разумков считает, что Трухину "не стоит держать паузу" в вопросе комментариев относительно ДТП. 

"[Нужно] чтобы человек вышел, сам сказал, что на самом деле произошло, чтобы мы сейчас не занимались домыслами. Это правильно и честно. Я думаю, так и нужно делать. Надеюсь, что коллега на это пойдет", – добавил Разумков.

Контекст:

23 августа в Дарницком районе Киева столкнулись три автомобиляAudi, Ford и Daewoo. СМИ и очевидцы сообщают, что ДТП спровоцировал автомобиль Audi, который врезался в Ford. Этот автомобиль, в свою очередь, въехал в Daewoo. Пострадали шесть человек, в том числе двое детей, глава комитета арбитров Украинской ассоциации футбола Лучано Лучи и его помощник. 

Трухин – глава областной ячейки партии "Слуга народа" в Полтавской области. По данным издания "Полтавщина", нардеп, который в тот день был в Полтаве на торжествах по случаю Дня флага, после мероприятий употреблял спиртные напитки.

Трухин пока не комментировал инцидент. Информагентство "Центр новин" и издание "Украинская правда" сообщали, что именно он был за рулем автомобиля. В МВД не сомневаются, что Трухин был в Audi, но пока неясно, как пассажир или как водитель"Цензор.НЕТ" и "Бабель" пишут, что в полиции считают: автомобилем управлял другой человек

По факту ДТП открыли уголовное производство по ч. 1 ст. 286 (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) Уголовного кодекса Украины, рассказала "Радіо Свобода" пресс-секретарь полиции Юлия Гирдвилис. Расследует ДТП полиция.

Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка
Теги: МВД, ДТП, полиция, расследование, уголовное производство, Дмитрий Разумков, ГБР, Александр Трухин
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