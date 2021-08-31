Разумков ожидает, что Трухин прокомментирует ДТП с его участием: Чтобы не занимались домыслами

Полиция установила, что Трухин был в автомобиле, который спровоцировал ДТП, но пока неясно, как пассажир или водитель Фото: Слуга народу - Трухін Олександр - Округ 40 / Facebook

Об этом Разумков заявил на брифинге в Киеве 31 августа, передает корреспондент издания "ГОРДОН".

"Я думаю, что средствам массовой информации следовало бы даже сказать, кто предлагал [удалить публикации о ДТП] или предоставить информацию правоохранителям, потому что это очень интересно. Дело даже не в ДТП, потому что все мы – люди и все можем попасть в ДТП. Вопрос в другом: если будут подтверждаться все другие факты, связанные с этим происшествием, то реакция должна быть жесткой. [...] Я лично буду прилагать максимум усилий, чтобы никто на правоохранителей не осуществлял давление. Насколько я понимаю, сейчас это дело должно будет забрать ГБР у МВД, у Национальной полиции, потому что это зона ответственности именно его. И надеюсь, что расследование будет абсолютно непредвзятым", – сказал он.

Разумков считает, что Трухину "не стоит держать паузу" в вопросе комментариев относительно ДТП.

"[Нужно] чтобы человек вышел, сам сказал, что на самом деле произошло, чтобы мы сейчас не занимались домыслами. Это правильно и честно. Я думаю, так и нужно делать. Надеюсь, что коллега на это пойдет", – добавил Разумков.