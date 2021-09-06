ГОРДОН
 
 
ОБЩЕСТВО

СБУ предотвратила "теракт" на железнодорожном вокзале в Константиновке

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
 
|
"Террористы" заложили три "взрывных устройства", отметили в СБУ
"Террористы" заложили три "взрывных устройства", отметили в СБУ
Фото: ssu.gov.ua

Сотрудники Службы безопасности Украины предотвратили "теракт" на железнодорожном вокзале в Константиновке (Донецкая область) в рамках учений в районе проведения операции Объединенных сил. Об этом 6 сентября сообщил пресс-центр СБУ.

"Условные террористы решили совершить теракт на железнодорожном вокзале Константиновки. Они заложили три "взрывных устройства", два из которых взорвали сразу. Третий взрыв "злоумышленники" готовили позже. Правоохранителям удалось быстро эвакуировать пассажиров и работников железнодорожного вокзала", – говорится в сообщении.

Отмечается, что полиция и сотрудники СБУ окружили места взрывов.

"Служебная собака обнаружила место закладки третьего "взрывного устройства", который обезвредили взрывотехники", – добавили в спецслужбе.

Фото: ssu.gov.ua
Фото: ssu.gov.ua

Фото: ssu.gov.ua
Фото: ssu.gov.ua

Подчеркивается, что обучения прошли в условиях, максимально приближенных к реальным. В них приняли участие представители СБУ, Нацполиции, Госслужбы по чрезвычайным ситуациям, органов госвласти и местного самоуправления.

ВИДЕО
Видео: Служба безпеки України / YouTube
Контекст:

В середине апреля СБУ провела антитеррористические учения в Херсонской и Харьковской областях, 20–23 апреля – в Одессе, 12–14 мая во Львовской области, в ночь на 28 мая – в киевском метро, 31 мая – в Авдеевке, 16 июня – в Николаевской области, 23 июня – в Херсоне, 4 июля – в центральной синагоге Киева, 6 июля – в Харькове и Харьковской области, 13 августа – в Донецкой и Луганской областях.  

В конце апреля на фоне усиления активности российских войск возле границы Украины, а также эскалации на Донбассе СБУ сообщила, что проведет масштабные многоэтапные антитеррористические учения в большинстве регионов Украины.

Теги: СБУ, Украина, теракт, взрыв, ГСЧС, полиция, террористы, Константиновка, вокзал, правоохранители, собаки, спецслужбы, учения, безопасность, взрывы, Нацполиция, Служба безопасности Украины, пассажиры
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ:

 
Запрещены нецензурная лексика, оскорбления, разжигание межнациональной и религиозной розни и призывы к насилию.
 
Осталось символов: 1000
Показать больше комментариев
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
Баклажаны со вкусом грибов. Простой рецепт вкусного блюда
Баклажаны со вкусом грибов. Простой рецепт вкусного блюда
  Лучшие фильмы, основанные на реальных событиях
  Лучшие фильмы, основанные на реальных событиях
"Милашка", "Роскошный цвет волос". В сети обсуждают новую прическу Ани Лорак
"Милашка", "Роскошный цвет волос". В сети обсуждают новую прическу Ани Лорак
Кудрявцева о ситуации в семье Успенской: Люба может сойти с ума, когда ее дочь в таком состоянии
Кудрявцева о ситуации в семье Успенской: Люба может сойти с ума, когда ее дочь в таком состоянии
6 сентября. В этот день умерли Лучано Паваротти и Жан-Поль Бельмондо
6 сентября. В этот день умерли Лучано Паваротти и Жан-Поль Бельмондо
Alyosha рассказала, как возвращалась в форму после рождения дочери
Alyosha рассказала, как возвращалась в форму после рождения дочери
"Какая нежная кожа", "Вот это секс", "Можно залипнуть". Michelle Andrade в купальнике покрутила ягодицами перед камерой
"Какая нежная кожа", "Вот это секс", "Можно залипнуть". Michelle Andrade в купальнике покрутила ягодицами перед камерой
  "Да, уходит регулярный секс, влечение. Но ты живешь с человеком для комфорта". Полякова откровенно рассказала о кризисе в семейной жизни
  "Да, уходит регулярный секс, влечение. Но ты живешь с человеком для комфорта". Полякова откровенно рассказала о кризисе в семейной жизни
"Эти ноги – восторг", "Не поддувает?". Леся Никитюк в кожаных шортах прогулялась по дождливому Киеву
"Эти ноги – восторг", "Не поддувает?". Леся Никитюк в кожаных шортах прогулялась по дождливому Киеву
"Надеюсь, вы не снимали нижнее белье?" Кейт Хадсон позировала в Венеции в очень откровенном наряде
"Надеюсь, вы не снимали нижнее белье?" Кейт Хадсон позировала в Венеции в очень откровенном наряде
6 сентября: какой сегодня праздник, у кого именины, народные приметы
6 сентября: какой сегодня праздник, у кого именины, народные приметы
52-летний Джекман сообщил о смерти отца
52-летний Джекман сообщил о смерти отца
"Удел глупых". Участницы нового состава "ВИА Гры" высказались о Поляковой и Ани Лорак, которые обвинили их продюсера в домогательствах
"Удел глупых". Участницы нового состава "ВИА Гры" высказались о Поляковой и Ани Лорак, которые обвинили их продюсера в домогательствах
Рэпер Lil Uzi Vert лишился инкрустированного в лоб бриллианта за $24 млн после прыжка со сцены в толпу
Рэпер Lil Uzi Vert лишился инкрустированного в лоб бриллианта за $24 млн после прыжка со сцены в толпу
"Возбудил ты меня, малыш", "В полку диснеевских принцесс прибыло". Цимбалюк шокировал снимками в мини-платье
"Возбудил ты меня, малыш", "В полку диснеевских принцесс прибыло". Цимбалюк шокировал снимками в мини-платье
Не вспомнили о Чапкисе и занижали баллы. Звезда "Танцев со звездами" Гвоздева раскритиковала первый эфир нового сезона
Не вспомнили о Чапкисе и занижали баллы. Звезда "Танцев со звездами" Гвоздева раскритиковала первый эфир нового сезона
 
 
 
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
"Что за разврат", "Попу пора качать". Леся Никитюк показала ягодицы на Железном троне
"Что за разврат", "Попу пора качать". Леся Никитюк показала ягодицы на Железном троне
"Идеально нежный". Клопотенко рассказал, как легко приготовить французский омлет
"Идеально нежный". Клопотенко рассказал, как легко приготовить французский омлет
Осадчая показала фото с сыновьями – четырехлетним Иваном и младшим, которому исполнилось 16 дней
Осадчая показала фото с сыновьями – четырехлетним Иваном и младшим, которому исполнилось 16 дней
"Шикарна во всем". Настя Каменских показала, как принимает ванну
"Шикарна во всем". Настя Каменских показала, как принимает ванну
"Ваш сын – вылитый вы. Вы очень красивый мужчина". Разумков опубликовал фото с сыном на стадионе
"Ваш сын – вылитый вы. Вы очень красивый мужчина". Разумков опубликовал фото с сыном на стадионе
  Полякова: О теме сквирта я узнала недавно. Мужу рассказала, он научился. Теперь практикуем
Полякова: О теме сквирта я узнала недавно. Мужу рассказала, он научился. Теперь практикуем
  Morgenshtern: Моргенштерн – мамина фамилия, она еврейка
Morgenshtern: Моргенштерн – мамина фамилия, она еврейка G
Дмитрий ГОРДОН
  "Зашел вожатый, и член упал". Morgenshtern рассказал о первом сексе
"Зашел вожатый, и член упал". Morgenshtern рассказал о первом сексе G
 
 
 
 
  • ГОРДОН
    Adndroid приложение
    Appstore приложение
    Telegram-icon

    Правила пользования сайтом и использования материалов
    Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
    Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

    © 2021. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

    Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

    Все опубликованные фотоматериалы Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению
    в любой форме без письменного разрешения компании.
    Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Персона", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

    Теги Карта сайта Sitemap
    Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS