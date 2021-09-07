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Стефанчук не согласен с Разумковым: считает, что СНБО может создавать реестр олигархов

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Стефанчук: Для меня СНБО является абсолютно логичным и естественным органом
Стефанчук: Для меня СНБО является абсолютно логичным и естественным органом
Фото: rada.gov.ua

Первый вице-спикер Верховной Рады Руслан Стефанчук в интервью "РБК-Украина", которое опубликовали 6 сентября, заявил, что не согласен с мнением председателя украинского парламента Дмитрия Разумкова относительно законопроекта о деолигархизации.

Разумков подавал свои правки к законопроекту. Он считает, что Совет национальной безопасности и обороны не должен создавать реестр олигархов, и говорил о возможном конфликте интересов. По мнению спикера Рады, реестр должна создавать отдельная независимая комиссия

По мнению Стефанчука, СНБО может заниматься этим вопросом, так как "это уровень национальной безопасности" и "четкий, понятный орган, который предусмотрен в Конституции". 

"Конечно, нет [не согласен с Разумковым]. Для этого в государстве есть институт, который называется "конфликт интересов". Если у меня есть конфликт интересов, я об этом заявляю публично, делаю самоотвод и не участвую в принятии решения. Так, например, мы делаем в Верховной Раде, если кто-то считает, что при принятии какого-то решения у него есть конфликт интересов. Для меня СНБО является абсолютно логичным и естественным органом, который мог бы выполнять такую функцию", – сказал вице-спикер.

По его мнению, создание нового органа затянет процесс деолигархизации. 

"Если мы начнем создавать какие-либо другие органы – возникнет вопрос отбора в этот орган, финансирования, институционализации, создания его региональных отделений и тому подобное. Это все вопросы лет на пять. Есть такая хорошая поговорка: "Хочешь завалить дело – создай новый орган". Поэтому не надо изобретать велосипед. На это нет времени. Борьбу надо начинать уже сейчас. Это даже не борьба, а первый шаг, потому что очень важно очертить, кто является олигархом, а кто – не является", – добавил Стефанчук.

Контекст:

Верховная Рада приняла проект закона о деолигархизации в первом чтении на внеочередном заседании 1 июля. За проголосовали 275 нардепов при минимально необходимых 226 голосах. Партия "Слуга народа" анонсировала не менее семи дополнительных законопроектов о регуляции деятельности олигархов в Украине, среди них – об антимонопольном законодательстве, изменениях к закону о политических партиях.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что если в парламенте будут саботировать законопроект об олигархах, то вопрос будет вынесен на всеукраинский референдум.

Глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия ожидает, что законопроект вынесут на рассмотрение Рады ориентировочно после 20 сентября. К законопроекту подали более 1200 правок.

Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка
Теги: СНБО, законопроект, олигархи, Слуга народа, Дмитрий Разумков, Руслан Стефанчук
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