Стефанчук не согласен с Разумковым: считает, что СНБО может создавать реестр олигархов

Разумков подавал свои правки к законопроекту. Он считает, что Совет национальной безопасности и обороны не должен создавать реестр олигархов, и говорил о возможном конфликте интересов. По мнению спикера Рады, реестр должна создавать отдельная независимая комиссия.

По мнению Стефанчука, СНБО может заниматься этим вопросом, так как "это уровень национальной безопасности" и "четкий, понятный орган, который предусмотрен в Конституции".

"Конечно, нет [не согласен с Разумковым]. Для этого в государстве есть институт, который называется "конфликт интересов". Если у меня есть конфликт интересов, я об этом заявляю публично, делаю самоотвод и не участвую в принятии решения. Так, например, мы делаем в Верховной Раде, если кто-то считает, что при принятии какого-то решения у него есть конфликт интересов. Для меня СНБО является абсолютно логичным и естественным органом, который мог бы выполнять такую функцию", – сказал вице-спикер.

По его мнению, создание нового органа затянет процесс деолигархизации.

"Если мы начнем создавать какие-либо другие органы – возникнет вопрос отбора в этот орган, финансирования, институционализации, создания его региональных отделений и тому подобное. Это все вопросы лет на пять. Есть такая хорошая поговорка: "Хочешь завалить дело – создай новый орган". Поэтому не надо изобретать велосипед. На это нет времени. Борьбу надо начинать уже сейчас. Это даже не борьба, а первый шаг, потому что очень важно очертить, кто является олигархом, а кто – не является", – добавил Стефанчук.