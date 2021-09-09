Малюська рассказал, сколько у олигархов будет времени, чтобы добровольно избавиться от статуса олигарха

Журналист спросил, когда "определят первого олигарха", если во втором чтении законопроект народные депутаты поддержат в сентябре.

"Далее будет процедура подписания президентом, публикация. То есть примерно в октябре закон вступит в силу, и через полгода он будет полностью активным законом – до апреля. ...Как раз тогда будет период, в течение которого они смогут добровольно избавиться от статуса олигарха, участия в политической жизни. Прекратить бизнес-партнерство, например, с народными депутатами. Депутаты, которые с ними связаны, должны уйти из парламента, если заинтересованы в ведении бизнеса", – объяснил Малюська.

По его словам, у тех, кто соответствует статусу олигарха, "связь с политикой должна быть потеряна или финансирование политических партий должно прекратиться".

"Мы понимаем, что отдельное финансирование политических партий осуществляют не в открытом режиме. Там никто не говорит: "Я олигарх, вот вам чемодан денег, распишитесь". Безусловно, оно проходит в скрытом режиме, но, опять же, это риски. Если это скрытый режим, все равно можно иногда доказать. На это у нас есть финансовый мониторинг и спецслужбы", – отметил министр.

Он утверждает, что "осуществлять даже скрытое финансирование политических партий будет рискованно, поскольку этот факт может все равно вылезти" на Совете национальной безопасности и обороны.

"Это может иметь негативные последствия, если закон примут в нормальной редакции. Единственный выход для олигарха – реально, а не придуманно отойти от политики, потому что последствия будут плохими", – заявил Малюська.