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ПОЛИТИКА

Малюська рассказал, сколько у олигархов будет времени, чтобы добровольно избавиться от статуса олигарха

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Малюська считает, что связанные с олигархами нардепы должны уйти из Рады
Малюська считает, что связанные с олигархами нардепы должны уйти из Рады
Фото: Міністерство юстиції України / Facebook

Закон об олигархах может заработать в Украине в октябре, заявил министр юстиции Денис Малюська "24 каналу" в интервью, часть которого была опубликована 9 сентября.

Журналист спросил, когда "определят первого олигарха", если во втором чтении законопроект народные депутаты поддержат в сентябре.

"Далее будет процедура подписания президентом, публикация. То есть примерно в октябре закон вступит в силу, и через полгода он будет полностью активным законом – до апреля. ...Как раз тогда будет период, в течение которого они смогут добровольно избавиться от статуса олигарха, участия в политической жизни. Прекратить бизнес-партнерство, например, с народными депутатами. Депутаты, которые с ними связаны, должны уйти из парламента, если заинтересованы в ведении бизнеса", – объяснил Малюська.

По его словам, у тех, кто соответствует статусу олигарха, "связь с политикой должна быть потеряна или финансирование политических партий должно прекратиться".

"Мы понимаем, что отдельное финансирование политических партий осуществляют не в открытом режиме. Там никто не говорит: "Я олигарх, вот вам чемодан денег, распишитесь". Безусловно, оно проходит в скрытом режиме, но, опять же, это риски. Если это скрытый режим, все равно можно иногда доказать. На это у нас есть финансовый мониторинг и спецслужбы", – отметил министр.

Он утверждает, что "осуществлять даже скрытое финансирование политических партий будет рискованно, поскольку этот факт может все равно вылезти" на Совете национальной безопасности и обороны.

"Это может иметь негативные последствия, если закон примут в нормальной редакции. Единственный выход для олигарха – реально, а не придуманно отойти от политики, потому что последствия будут плохими", – заявил Малюська.

Контекст:

Верховная Рада приняла проект закона о деолигархизации в первом чтении на внеочередном заседании 1 июля. Партия "Слуга народа" анонсировала не менее семи дополнительных законопроектов о регуляции деятельности олигархов в Украине, среди них – об антимонопольном законодательстве, изменениях к закону о политических партиях.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что если в парламенте будут саботировать законопроект об олигархах, то вопрос будет вынесен на всеукраинский референдум.

Глава парламентской фракции "Слуга народа" Давид Арахамия ожидает, что законопроект вынесут на рассмотрение Рады ориентировочно после 20 сентября. К законопроекту подали более 1200 правок.

Согласно законопроекту, олигарх отвечает по меньшей мере трем из следующих признаков: участвует в политической жизни; имеет значительное влияние на средства массовой информации (в том числе интернет-СМИ); является конечным бенефициарным владельцем (контролером) субъекта хозяйствования; является субъектом естественных монополий или занимает монопольное (доминирующее) положение на общегосударственном товарном рынке и в течение одного года подряд поддерживает или усиливает это положение; стоимость его активов превышает миллион прожиточных минимумов, установленных для трудоспособных лиц на 1 января соответствующего года.

В случае внесения бизнесмена в реестр олигархов ему будет запрещено участвовать в покупке объектов большой приватизации, финансировать политические партии. Кроме того, чиновники должны будут сообщать о контактах с олигархами, а сами бизнесмены – подавать декларацию в Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции.

Теги: Верховная Рада, коррупция, бизнес, народные депутаты, политика, закон, законопроект, олигархи, финансы, Денис Малюська
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