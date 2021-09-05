Малюська об украинских судах: Система неважно, но работает

Малюська: Я же не из космоса прилетел Фото: Міністерство юстиції України / Facebook

"Я же не из космоса прилетел, тоже занимался частной практикой, был адвокатом и тоже немало времени провел в тысячах судебных процессов. Мне кажется, что право есть, а справедливость каждый имеет возможность получить", – сказал он.

Министр считает, что "проблема во времени".

"Если сейчас какая-то несправедливость, то, к сожалению, быстро защитить свое право в Украине не удается. Но у нас есть три судебных инстанции. Купить сразу три судебных инстанции для того, чтобы уничтожить чье-то право собственности, например, – очень дорого, сложно и почти невероятно. То есть система неважно, но работает", – объяснил Малюська.

По его словам, эффективного правосудия в Украине удастся достигнуть "достаточно быстро".