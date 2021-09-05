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Малюська об украинских судах: Система неважно, но работает

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Малюська: Я же не из космоса прилетел
Малюська: Я же не из космоса прилетел
Фото: Міністерство юстиції України / Facebook

В Украине судебная система работает, но недостаточно эффективно. Такое мнение министр юстиции Денис Малюська выразил "Радио НВ" в интервью, выдержки из которого были опубликованы 5 сентября.

"Я же не из космоса прилетел, тоже занимался частной практикой, был адвокатом и тоже немало времени провел в тысячах судебных процессов. Мне кажется, что право есть, а справедливость каждый имеет возможность получить", – сказал он.

Министр считает, что "проблема во времени".

"Если сейчас какая-то несправедливость, то, к сожалению, быстро защитить свое право в Украине не удается. Но у нас есть три судебных инстанции. Купить сразу три судебных инстанции для того, чтобы уничтожить чье-то право собственности, например, – очень дорого, сложно и почти невероятно. То есть система неважно, но работает", – объяснил Малюська.

По его словам, эффективного правосудия в Украине удастся достигнуть "достаточно быстро".

Контекст:

В 2014 году в Украине начали судебную реформу. В июне 2016 года Верховная Рада приняла закон о судоустройстве и статусе судей, а также изменения в Конституцию в части правосудия. Ими отменялась процедура назначения судей президентом на пятилетний срок. Также ликвидировались высшие специализированные суды.

В декабре 2016 года парламент принял закон о создании Высшего совета правосудия. Этот орган заменил Высший совет юстиции. Совет в составе 21 члена наделен полномочиями увольнять судей с должностей, переводить их в другой суд, давать согласие на задержание или арест судьи. В Совете Европы заявляли, что конкурсные процедуры отбора и назначения судей, которые были введены в рамках судебной реформы в Украине, соответствовали стандартам организации.

Теги: судебная система, суды, судьи, суд, Денис Малюська
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