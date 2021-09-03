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ПОЛИТИКА

Верховная Рада объявила отбор в Высший совет правосудия

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В состав ВСП должны войти два представителя, избранных Верховной Радой
В состав ВСП должны войти два представителя, избранных Верховной Радой
Фото: depositphotos.com

Верховная Рада объявила о начале конкурса на должность членов Высшего совета правосудия (ВСП). Об этом сообщили 3 сентября в аппарате Верховной Рады.

"В связи с представлением комитета ВРУ по вопросам правовой политики от 2 сентября 2021 года объявляется о проведении конкурса на должность членов Высшего совета правосудия и о начале приема документов от лиц, претендующих на участие в конкурсе", – говорится в сообщении.

Документы у претендентов на должность будут принимать до полуночи 27 сентября: в электронной форме – через систему электронного взаимодействия органов исполнительной власти или до 18.00 этого же дня – в бумажной форме. В аппарате подчеркнули, что документы, отправленные на электронные почтовые ящики, рассматриваться не будут.

Согласно закону "О Высшем совете правосудия", на должность члена ВСП может быть избран гражданин Украины не моложе 35 лет, владеющий государственным языком, имеющий высшее юридическое образование и стаж профессиональной деятельности в области права не менее 15 лет, который имеет отношение к юридической профессии и соответствует критерию политической нейтральности, а также критериям профессиональной компетентности, профессиональной этики и добродетели.

Гражданин не может стать членом ВСП, если он на день избрания является членом или занимает должность в политической партии, другой организации, имеющей политические цели или участвующей в политической деятельности; является избранным на выборную должность в органе государственной власти (кроме судебной) или органе местного самоуправления, имеет представительский мандат; участвует в организации или финансировании политической агитации либо иной политической деятельности.

В состав ВСП входит 21 член, избираемый съездом судей (10 членов), президентом (два), Верховной Радой (два), съездом адвокатов (два), конференцией прокуроров (два), съездом представителей юридических высших учебных заведений и научных учреждений (два). Также членом ВСП по должности является глава Верховного Суда.

Контекст:

В 2014 году в Украине начали судебную реформу. В июне 2016 года Верховная Рада приняла закон о судоустройстве и статусе судей, а также изменения в Конституцию в части правосудия. Ими отменялась процедура назначения судей президентом на пятилетний срок. Также ликвидировались высшие специализированные суды.

В декабре 2016 года парламент принял закон о создании Высшего совета правосудия. Этот орган заменил Высший совет юстиции. Совет в составе 21 члена наделен полномочиями увольнять судей с должности, переводить их в другой суд, давать согласие на задержание или арест судьи. В Совете Европы заявляли, что конкурсные процедуры отбора и назначения судей, которые были введены в рамках судебной реформы в Украине, соответствовали стандартам организации.

14 июля 2021 года Верховная Рада приняла во втором чтении законопроекты №5068 и №5069 о создании Этического совета по профоцениванию и добропорядочности членов ВСП и Службы дисциплинарных инспекторов.

Теги: Верховная Рада, конкурс, судебная реформа, суды, судьи, документы, Высший совет правосудия
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