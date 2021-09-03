Верховная Рада объявила отбор в Высший совет правосудия

"В связи с представлением комитета ВРУ по вопросам правовой политики от 2 сентября 2021 года объявляется о проведении конкурса на должность членов Высшего совета правосудия и о начале приема документов от лиц, претендующих на участие в конкурсе", – говорится в сообщении.

Документы у претендентов на должность будут принимать до полуночи 27 сентября: в электронной форме – через систему электронного взаимодействия органов исполнительной власти или до 18.00 этого же дня – в бумажной форме. В аппарате подчеркнули, что документы, отправленные на электронные почтовые ящики, рассматриваться не будут.

Согласно закону "О Высшем совете правосудия", на должность члена ВСП может быть избран гражданин Украины не моложе 35 лет, владеющий государственным языком, имеющий высшее юридическое образование и стаж профессиональной деятельности в области права не менее 15 лет, который имеет отношение к юридической профессии и соответствует критерию политической нейтральности, а также критериям профессиональной компетентности, профессиональной этики и добродетели.

Гражданин не может стать членом ВСП, если он на день избрания является членом или занимает должность в политической партии, другой организации, имеющей политические цели или участвующей в политической деятельности; является избранным на выборную должность в органе государственной власти (кроме судебной) или органе местного самоуправления, имеет представительский мандат; участвует в организации или финансировании политической агитации либо иной политической деятельности.

В состав ВСП входит 21 член, избираемый съездом судей (10 членов), президентом (два), Верховной Радой (два), съездом адвокатов (два), конференцией прокуроров (два), съездом представителей юридических высших учебных заведений и научных учреждений (два). Также членом ВСП по должности является глава Верховного Суда.